Alanyaspor'un temeli sağlam

AYTEMİZ Alanyaspor Kulübü'nün altyapı faaliyetleri aralıksız sürüyor. Ulusal yaş gruplarında 6 takım, yerel yaş gruplarında ise 3 takımla liglerde faaliyet gösteren turuncu yeşilliler, futbol okulunda da yaklaşık 500 minik sporcuya eğitim veriyor. Altyapıda görev yapan 20 antrenör, Türkiye şampiyonaları ve bölgede oynanan final maçlarını izleyerek genç yetenekleri tespit ediyor. Önümüzdeki günlerde yapılacak olan seçmelerle de altyapı takımlarının kadroları tamamlanacak.

YENİ YETENEKLER GELİYOR

Turuncu yeşilli kulübün altyapısında göze batan çok sayıda genç yetenek var. Bir yandan kadrodaki genç oyuncuların gelişimi sağlanırken, diğer yandan da yeni genç yetenekler keşfedilerek altyapı takımlarına kazandırılıyor. Turuncu yeşilli kulübün altyapı takımlarından yetişen 15 genç futbolcudan 7’si 2’nci ve 3’üncü lig takımlarında kiralık olarak forma giyiyor. Bu gençlerden 8’i ise kulüp bünyesinde altyapı ve zaman zaman A takım antrenmanlarında çalışmalarına devam ediyor.

'AİLE ORTAMI VAR'

U15 Takımı sporcularından 15 yaşındaki Hilmi Tunahan Çarşambaoğlu, altyapı çalışmalarına ve kendilerine verilen önemden memnun olduklarını belirterek, “Burada bir aile ortamı var. Antrenörlerimiz gelişimimiz için elinden geleni yapıyor. Amacımız başarılı olarak üst kademelere çıkmak” dedi.