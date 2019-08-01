Alanyaspor'un rakibi Schalke 04

SPOR Toto Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarının 3'üncü etap kampını Avusturya'da gerçekleştiren Alanyaspor, çalışmalarını günde çift antrenmanla devam ettiriyor. Teknik Direktör Erol Bulut gözetiminde hazırlıklarını sürdüren turuncu yeşilliler, dün sabah ağırlık ve koordinasyon çalışması yaptı. Yarın Bundesliga ekiplerinden Schalke 04 ile bir hazırlık maçı yapacak olan turuncu yeşiller, akşam antrenmanında ise bu maçın taktik provasını gerçekleştirdi. Çapraz bağ sakatlığı yaşadığı için ameliyat edilen Lokman Gör kamp kadrosuna alınmazken, hafif sakatlığı bulunan Djalma Campos ise idmana katılmadı.