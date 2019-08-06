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Alanyaspor'un rakibi Brescia
Avusturya kampı tüm hızıyla devam eden Alanyaspor, kamptaki 3'üncü hazırlık maçını bugün İtalya Serie A ekiplerinden Brescia ile yapacak
SPOR 06.08.2019, 20:22 Enes Subaşı
SÜPER Lig'de yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Alanyaspor, bugün kamptaki 3'üncü hazırlık maçını oynayacak. Avusturya'da ilk olarak Schalke 04 ile karşılaşan ve mücadeleyi 2-0 kaybeden turuncu yeşilliler, ikinci hazırlık maçını ise Al Wasl ile yaptı ve rakibi ile 2-2 berabere kaldı. İtalya Serie A ekiplerinden Brescia ile 3'üncü hazırlık maçını yapacak olan Alanyaspor, 9 Ağustos'ta ise Avusturya kampını tamamlayarak Alanya'ya dönecek. Süper Lig hazırlıklarına 10 Ağustos'ta tesislerinde devam edecek olan turuncu yeşilliler, ligin ilk haftasında 17 Ağustos Cumartesi günü Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı mücadelenin hazırlıklarına başlayacak.
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