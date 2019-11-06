Alanyaspor'un rakibi belli oldu!
Süper Lig'deki temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor'un, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçındaki rakibi TFF 1. Lig ekibi Adanaspor oldu
SPOR 06.11.2019, 15:19 06.11.2019, 15:34
ZİRAAT Türkiye Kupası'nın 5. tur eşleşmeleri bugün yapıldı. Kupanın 4. tur maçında İnegölspor'u eleyen Aytemiz Alanyaspor'u kura çekiminde Futbol Şube Sorumlusu Metin Fahri Özçelik temsil etti. Riva'daki Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılan kura çekimi sonunda, Alanyaspor'un rakibi TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor oldu. Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu ilk maçları 3, 4 ve 5 Aralık 2019 tarihlerinde, rövanşları ise 17, 18 ve 19 Aralık 2019 tarihlerinde oynanacak. Alanyaspor ilk maçı Alanya'da, rövanş maçını ise deplasmanda yapacak.
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Trabzonspor- Alanyaspor maçında sonuç ne olur?
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|16
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|10
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|10
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|17
|5. Erzurum BB
|10
|17
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|10
|16
|7. Bursaspor
|10
|16
|8. Altay
|10
|15
|9. Keçiörengücü
|10
|15
|10. Menemen Belediyespor
|10
|14
|11. Adana Demirspor
|10
|12
|12. İstanbulspor
|10
|12
|13. Osmanlıspor
|10
|10
|14. Boluspor
|10
|9
|15. Giresunspor
|10
|9
|16. Adanaspor
|10
|8
|17. Altınordu
|10
|6
|18. Eskişehirspor
|10
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|11
|31
|2. Man City
|11
|25
|3. Leicester City
|11
|23
|4. Chelsea
|11
|23
|5. Arsenal
|11
|17
|6. Sheffield United
|11
|16
|7. Bournemouth
|11
|16
|8. Brighton
|11
|15
|9. Crystal Palace
|11
|15
|10. M. United
|11
|13
|11. Tottenham
|11
|13
|12. Wolverhampton
|11
|13
|13. West Ham
|11
|13
|14. Burnley
|11
|12
|15. Newcastle
|11
|12
|16. Aston Villa
|11
|11
|17. Everton
|11
|11
|18. Southampton
|11
|8
|19. Norwich City
|11
|7
|20. Watford
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|Takımlar
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|P
|1. Barcelona
|11
|22
|2. Real Madrid
|11
|22
|3. Real Sociedad
|12
|22
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|12
|21
|5. Sevilla
|12
|21
|6. Granada
|12
|20
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|12
|19
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|12
|18
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|12
|18
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|12
|17
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|12
|17
|12. Real Valladolid
|12
|17
|13. Valencia
|12
|17
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|12
|15
|15. Real Betis
|12
|13
|16. Deportivo Alaves
|12
|12
|17. Mallorca
|12
|11
|18. Celta de Vigo
|12
|9
|19. Espanyol
|12
|8
|20. Leganés
|12
|5