Alanyaspor'un rakibi belli oldu!

ZİRAAT Türkiye Kupası'nın 5. tur eşleşmeleri bugün yapıldı. Kupanın 4. tur maçında İnegölspor'u eleyen Aytemiz Alanyaspor'u kura çekiminde Futbol Şube Sorumlusu Metin Fahri Özçelik temsil etti. Riva'daki Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılan kura çekimi sonunda, Alanyaspor'un rakibi TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor oldu. Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu ilk maçları 3, 4 ve 5 Aralık 2019 tarihlerinde, rövanşları ise 17, 18 ve 19 Aralık 2019 tarihlerinde oynanacak. Alanyaspor ilk maçı Alanya'da, rövanş maçını ise deplasmanda yapacak.