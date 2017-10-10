Alanyaspor'un planı şekilleniyor

SÜPER Lig'in 8. hafta maçında 14 Ekim Cumartesi günü Medipol Başakşehir'e konuk olacak olan Aytemiz Alanyaspor, hazırlıklarını günde çift antrenmanla sürdürüyor. Turuncu yeşilli oyuncular dünün ilk antrenmanını salonda yaptı. Kuvvet çalışması yapan oyuncular yaklaşık 1,5 saat boyunca kardiyo ve ağırlık çalıştı. Alanyaspor, günün ikinci antrenmanını ise akşam yaptı. Teknik Direktör Safet Susic gözetiminde koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti. Turuncu yeşilliler, antrenmanın üçüncü ve son bölümünde ise taktik çift kale maç yaptı.

KANATLARDAN VURACAK

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Safet Susic, Süper Lig'deki son iki haftada aldığı 4'er gollü Trabzonspor ve Gençlerbirliği zaferlerinin ardından, Medipol Başakşehir maçına oldukça rahat hazırlanıyor. Hücum futbolunu seven Boşnak çalıştırıcı, güçlü Başakşehir'e bu sezon evindeki ilk yenilgisini tattırmak ve üst üste 3. galibiyetini elde etmek istiyor. Rakibi önce durdurup, sonra vurmanın planlarını yapan tecrübeli teknik adam, Başakşehir'in kilit oyuncularını durdurduktan sonra kanatlardan gol aramanın peşinde olacak.

