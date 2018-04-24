Alanyaspor'un penaltı canavarı

AYTEMİZ Alanyaspor'da geçen sezon ocak ayında profesyonel olan genç kaleci İsmail Ünal, penaltı kurtarışlarıyla U21 Ligi'ne damgasını vurdu. 2008 yılında Alanya Belediyespor'da futbola başlayan ve 2013 yılında Aytemiz Alanyaspor'a transfer olan İsmail Ünal, son 2 sezonda oynadığı U21 Ligi maçlarında kalesine atılan 13 penaltı atışından 9'unu kurtardı. Geçen sezon Konyaspor, Medipol Başakşehir ve Kasımpaşa maçlarında kalesine atılan penaltı vuruşlarında gole izin vermeyen İsmail Ünal, bu sezon ise Kestelspor ile oynanan hazırlık maçında ve ligde oynanan Gençlerbirliği, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, Göztepe ve Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmalarında atılan penaltıları kurtarmayı başardı. Genç kaleci 2 sezonda kalesine kullanılan 13 penaltıdan sadece Fenerbahçe (2), Teleset Mobilya Akhisarspor ve Galatasaray maçlarında topu ağlarında gördü. İsmail Ünal'ın penaltı kurtarışlarındaki bu başarısı takım arkadaşları arasında da güven ve espri konusu oldu. Genç kaleci ise bu durumu "Ben penaltı kurtardıkça takım arkadaşlarım nasıl olsa kurtarırım diye tehlikeli gol pozisyonlarında daha fazla penaltı yaptırıyor" şeklinde yorumladı.