Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Sağlıkta devrim! Vatandaş artık para ödemeyecek
Sağlıkta devrim! Vatandaş artık para...
Kanseri Kanda Teşhis Eden Cihaz Geliştirdi
Kanseri Kanda Teşhis Eden Cihaz...
Aynı saatte yemek zayıflatıyor
Aynı saatte yemek zayıflatıyor
İşte en az ve en fazla radyasyon yayan telefonlar
İşte en az ve en...

Alanyaspor'un Malatyaspor mesaisi başladı

Spor Toto Süper Lig'de dün muhteşem bir galibiyet alarak 31 puana yükselen ve nefes alan Aytemiz Alanyaspor, 14 Mart Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı

Alanyaspor'un Malatyaspor mesaisi başladı

Spor Toto Süper Lig'de dün muhteşem bir galibiyet alarak 31 puana yükselen ve nefes alan Aytemiz Alanyaspor, 14 Mart Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı

09 Nisan 2018 Pazartesi 15:42
Alanyaspor'un Malatyaspor mesaisi başladı
banner404

SÜPER Lig'de dün Teleset Mobilya Akhisarspor'u ağırlayan temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, bu maçı geride bırakarak deplasmanda oynayacağı Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına start verdi. Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde bu sabah yapılan antrenman, Teknik Direktör Mesut Bakkal gözetiminde gerçekleşti. Akhisarspor maçında forma giyen futbolcular yenileme koşusu yaparken, diğer oyuncular ise ısınma hareketlerinin ardından dar alanda çift kale maç yaptı. Aytemiz Alanyaspor, hazırlıklarına yarın saat 18.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Son Güncelleme: 09.04.2018 16:02
Anahtar Kelimeler:
Spor TotoSüper LigMalatyasporHikmet Karaman
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çin kulübünden Alanyaspor'a ziyaret
Çin kulübünden Alanyaspor'a ziyaret
Alanya ile Akhisar arasında ebedi dostluk
Alanya ile Akhisar arasında ebedi dostluk
Kestelspor'un rakibi belli oldu
Kestelspor'un rakibi belli oldu

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim