Alanyaspor'un Malatyaspor mesaisi başladı

SÜPER Lig'de dün Teleset Mobilya Akhisarspor'u ağırlayan temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, bu maçı geride bırakarak deplasmanda oynayacağı Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına start verdi. Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde bu sabah yapılan antrenman, Teknik Direktör Mesut Bakkal gözetiminde gerçekleşti. Akhisarspor maçında forma giyen futbolcular yenileme koşusu yaparken, diğer oyuncular ise ısınma hareketlerinin ardından dar alanda çift kale maç yaptı. Aytemiz Alanyaspor, hazırlıklarına yarın saat 18.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.