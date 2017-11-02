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Alanyaspor'un kupadaki rakibi az sonra belli olacak

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu Kura Çekim Töreni, saat 15.00'de Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak. Kura törenine TFF yetkilileri ile kulüp temsilcileri katılacak

Alanyaspor'un kupadaki rakibi az sonra belli olacak

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu Kura Çekim Töreni, saat 15.00'de Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak. Kura törenine TFF yetkilileri ile kulüp temsilcileri katılacak

02 Kasım 2017 Perşembe 14:52
Alanyaspor'un kupadaki rakibi az sonra belli olacak
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ZİRAAT Türkiye Kupası'nın bu turunda, 4. turdan gelen 27 takımın yanı sıra 2016-2017 Sezonu ZTK Şampiyonu Atiker Konyaspor ile geçen sezon sonunda Süper Lig'de ilk 4 sırada yer alan Beşiktaş A.Ş., Medipol Başakşehir, Fenerbahçe A.Ş. ve Galatasaray A.Ş. olmak üzere toplam 32 takım mücadele edecek. Müsabakalar çift maç eleme usulüne göre oynanacak. Aytemiz Alanyaspor, Türkiye Kupası'nın 4. turunda Edirnespor'u elemişti.

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Ziraat Türkiye Kupası5. Eleme TuruKura Çekim TöreniOrhan Saka Konferans Salonu
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