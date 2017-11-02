Alanyaspor'un kupadaki rakibi az sonra belli olacak

ZİRAAT Türkiye Kupası'nın bu turunda, 4. turdan gelen 27 takımın yanı sıra 2016-2017 Sezonu ZTK Şampiyonu Atiker Konyaspor ile geçen sezon sonunda Süper Lig'de ilk 4 sırada yer alan Beşiktaş A.Ş., Medipol Başakşehir, Fenerbahçe A.Ş. ve Galatasaray A.Ş. olmak üzere toplam 32 takım mücadele edecek. Müsabakalar çift maç eleme usulüne göre oynanacak. Aytemiz Alanyaspor, Türkiye Kupası'nın 4. turunda Edirnespor'u elemişti.