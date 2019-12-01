Alanyaspor'un kupa mücadelesinin hakemi belli oldu

TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre maçların hakemleri şöyle:



13.00 Fatih Karagümrük-Göztepe: Özgüç Türkalp



14.30 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Keçiörengücü: Burak Şeker



16.30 Aytemiz Alanyaspor-Adanaspor: Direnç Tonusluoğlu



18.30 Esenler Erokspor-Demir Grup Sivasspor: Suat Arslanboğa



20.45 Fenerbahçe-İstanbulspor: Zorbay Küçük

