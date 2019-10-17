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Alanyaspor'un kupa maçı ne zaman? İşte Türkiye Kupası 4. tur maç programı 

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu maç programı açıklandı. Turnuvaya bu turda dahil olan Aytemiz Alanyaspor, 29 Ekim Salı günü İnegölspor ile Alanya'da karşılaşacak

SPOR 17.10.2019, 16:16
Alanyaspor'un kupa maçı ne zaman? İşte Türkiye Kupası 4. tur maç programı 
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ZİRAAT Türkiye Kupası 4. Eleme Turu’nda oynanacak olan müsabakaların programları belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre; tek maç eleme usulü ne göre oynanacak maçlar 29 Ekim Salı, 30 Ekim Çarşamba ve 31 Ekim Perşembe günü yapılacak. Turnuvaya bu turda dahil olacak olan Süper Lig'deki temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor ise 29 Ekim Salı günü İnegölspor'u ağırlayacak. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele, saat 20.30'da başlayacak. 

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu’nda oynanacak maçların programı şu şekilde: 
   
29 Ekim Salı 

13.00 Hekimoğlu Trabzon - E.G. Menemenspor 
13.00 1074 Çankırıspor - Çaykur Rizespor 
13.00 Altınordu - Amed Sportif Faaliyetler 
13.45 Niğde Altınordu - Antalyaspor 
14.30 Eyüpspor - İ.H. Konyaspor 
16.30 Altay - Görelespor 
18.30 Adanaspor - Diyarbekirspor 
20.30 Alanyaspor - İnegölspor 

30 Ekim Çarşamba
 
13.00 Vanspor - Sancaktepe Futbol Kulübü 
13.00 Gümüşhanespor - Samsunspor 
13.00 Kastamonuspor 1966 - 24 Erzincanspor 
13.30 Keçiörengücü - Siirt İl Özel İdare Spor Kulübü 
13.30 Payasspor - Manisa Futbol Kulübü 
13.45 Kemerspor 2003 - Kasımpaşa 
14.00 Fatih Karagümrük - Bandırmaspor 
14.00 İstanbulspor- Büyükçekmece Tepecikspor 
14.00 Karacabey Belediyespor - Tuzlaspor 
14.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Bodrum Belediyesi Bodrumspor 
16.30 Gençlerbirliği - Esenler Erokspor 
18.30 Göztepe - Sivas Belediyespor 
20.30 Tarsus İdman Yurdu - Fenerbahçe 
   
31 Ekim Perşembe 

13.00 Bayburt İl Özel İdare - Bursaspor 
13.45 Başken Akademi Futbol Kulübü - Demir Grup Sivasspor 
14.30 Kırklarelispor - MKE Ankaragücü 
16.30 Kayserispor - Bayrampaşa 
18.30 Gaziantep Futbol Kulübü - Turgutluspor 
20.30 Denizlispor - İçel İdmanyurdu

#Alanyaspor #kupa maçı #Türkiye Kupası #maç programı
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6. Altay 7 12
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