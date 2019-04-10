Alanyaspor'un kasası dolu

SON hafta alınan galibiyetle birlikte Alanyaspor ligin en çok kazananları arasına girdi. Son hafta alınan galibiyetle birlikte Alanyaspor ligin en çok kazananları arasına girdi. 2018-2019 sezonuna şanssız bir başlangıç yapan ancak yaptığı teknik direktör değişikliğiyle bir anda kendini üst sıralarda bulan temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, Bursaspor galibiyetiyle çıkışını sürdürürken, kasasını da doldurdu. Alanyaspor, 27 hafta sonunda 11 galibiyet, 4 beraberlik ve 12 mağlubiyetle 37 puanla ligde 7. Sıraya yerleşti. Turuncu yeşilli temsilcimiz, aldığı son galibiyetle kasasına 2.6 milyon lira daha koymuş oldu. Alanyaspor, 12 galibiyet karşılığında 31.2 milyon lira, 4 beraberlik karşılığında 5.2 milyon lira, Süper Lig'e ayakbastı parası olarak da 9 milyon lira aldı. Alanyaspor böylece tüm sezonlarında maddi anlamda en yüksek seviyeye ulaştı. Alanyaspor, bu sezon ligi 5. olarak bitirirse 6 milyon, 6. sırada bitirirse kasasına 3 milyon lira daha koyacak. Süper Lig'in resmi yayın kuruluşu olan BeinSport ise kulüplere can suyu olmaya devam ediyor. Bein Sport bu sezon tüm kulüplere toplamda 1.71 milyar lira ödeme yapacak ve katılım payı olarak da her kulübe 35.5 milyon lira ödeyecek. Bu sezon transferlerle de adından söz ettiren Aytemiz Alanyaspor, transferden en çok kazanan kulüplerden biri oldu. Alanyaspor formasıyla 19 maça çıkan genç oyuncu Merih Demiral İtalyan Sassuolo'ya 7 milyon Euro karşılığında transfer oldu. Alanyaspor, Merih'i Sporting Lizbon kulübünden 3.5 milyon Euro karşılığında transfer etme opsiyonuyla kadrosuna katmıştı. Merih'in Sassuolo'ya transferinden 3.5 milyon Euro kâr elde eden temsilcimiz, Merih'in başka takıma transferinden de yüzde 12.5 payını alma hakkına da sahip. Sezon başında Fransa'nın Metz kulübüne satılan Mamadou Fofana transferinden de iyi bir gelir elde eden Aytemiz Alanyaspor, Bandırmaspor'dan 150 bin Euro karşılığında kadrosuna kattığı Fofana'yı Metz'e 500 bin Euro karşılığında sattı. Alanyaspor tarihinin en önemli oyuncularından biri olan Emre Akbaba'yı Galatasaray'a satan Alanyaspor, transfer tarihine de adını altın harflerle yazdırdı. Emre'yi 5.5 milyon Euro karşılığında Galatasaray'a satan Alanyaspor, kasasını en çok dolduran kulüpler arasında yer aldı. Transferde akıllı bir strateji izleyen turuncu yeşilli temsilcimiz, sezon başında ve devre arasında yaptığı hiçbir transferde bonservis bedeli ödemedi. Hasan Çavuşoğlu döneminde altın günlerini yaşayan Alanyaspor’un yeni hedefi ise UEFA Ligi’ne katılmak. Spor otoriteleri, maddi anlamda rahat bir dönem yaşayan Alanyaspor’un Hasan Çavuşoğlu ve yönetimiyle bu hedefini de yerine getireceği ifade ediyor.