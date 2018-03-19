Alanyaspor'un Kaptanı Haydar Yılmaz izinli gününde de çalıştı

TESİSLERDE yaptığı antrenmanın ardından Göztepe maçını da değerlendiren Haydar Yılmaz, kazanmak için ellerinden geleni yaptıklarını ancak şanssız bir şekilde puan kaybettiklerini söyledi. Karşılaşma boyunca kendilerini destekleyen turuncu yeşilli taraftarlara teşekkür eden Haydar Yılmaz, "Kalan 8 haftada taraftarlarımızdan aynı desteği bekliyoruz. Onlar stadı doldurup bize destek vermeye devam ettiği sürece biz de istediğimiz sonuçları alarak takımımızı ligde tutacağız. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın" dedi.
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