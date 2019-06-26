Alanyaspor'un kamp programı belli oldu

ALANYASPOR Kulübünden konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, takımın yeni sezon hazırlık kampı programı yayınlandı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Takımımızın 1. etap kamp ve hazırlık maçları programı belli oldu.

İlk olarak 27 Haziran'da tesislerimizde genç oyuncularımız için 4 gün sürecek antrenman programı yapılacak. Teknik Direktörümüz Erol Bulut ve yardımcı antrenörlerimiz gözetiminde yapılacak antrenmanlara, geçen sezon farklı takımlarda kiralık olarak forma giyen futbolcularımız ile U21, U19 ve U17 takımı oyuncularımızdan oluşan 24 genç futbolcumuz katılacak. Yeni sezon hazırlıklarımız 1 Temmuz'da tesislerimizde başlayacak. 2-3 Temmuz tarihlerinde ise sağlık kontrolleri ve testlerden geçecek olan takımımız, 11 Temmuz'a kadar çalışmalarını tesislerimizde sürdürecek. Takımımız 11 Temmuz'da ise Almanya'ya gidecek ve 12 Temmuz'da Almanya 3. Lig takımlarından Chemnitzer ile An der Gellertstrasse Stadyumunda hazırlık maçında karşılaşacak. Takımımız 14 Temmuz'da ise Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası'nda kampa girecek. Takımımız burada 3 hazırlık maçı yapacak. İlk olarak 20 Temmuz'da Konyaspor ile karşılaşacak olan takımımız, 23 Temmuz'da Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Takımımız ilk etap kampını 26 Temmuz'da Gazişehir Gaziantep ile yapacağı hazırlık maçıyla tamamlayacak.