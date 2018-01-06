Alanyaspor'un kamp programı başladı

BUGÜN Goldcity Otel'e giden Aytemiz Alanyaspor kafilesini, otel personeli kapıda çiçeklerle karşıladı. Turuncu yeşilliler kamp taki ilk antrenmanını ise saat 17.30'da gerçekleştirdi. Teknik Direktör Hikmet Karaman gözetiminde yapılan kampın ilk antrenmanına, yeni transfer Barış Başdaş da katıldı. Alanyaspor, devre arası hazırlık çalışmalarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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