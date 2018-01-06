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Alanyaspor'un kamp programı başladı

Süper Lig'deki temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, ikinci yarı hazırlıkları için Goldcity Otel'de kampa girdi

Alanyaspor'un kamp programı başladı

Süper Lig'deki temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, ikinci yarı hazırlıkları için Goldcity Otel'de kampa girdi

06 Ocak 2018 Cumartesi 20:10
Alanyaspor'un kamp programı başladı
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BUGÜN Goldcity Otel'e giden Aytemiz Alanyaspor kafilesini, otel personeli kapıda çiçeklerle karşıladı. Turuncu yeşilliler kamptaki ilk antrenmanını ise saat 17.30'da gerçekleştirdi. Teknik Direktör Hikmet Karaman gözetiminde yapılan kampın ilk antrenmanına, yeni transfer Barış Başdaş da katıldı. Alanyaspor, devre arası hazırlık çalışmalarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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Son Güncelleme: 06.01.2018 20:18
Anahtar Kelimeler:
KampAlanyaspor
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