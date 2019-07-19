Alanyaspor'un ikinci sınavı

Yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda sürdüren Alanyaspor, ikinci hazırlık maçını bugün Konyaspor ile yapacak. Bolu Koru Otel Sahası'nda oynanacak olan mücadele saat 16.00'da başlayacak

Alanyaspor'un ikinci sınavı
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SPOR Toto Süper Lig'deki temsilcimiz Alanyaspor'un Topuk Yaylası kampı tüm hızıyla sürüyor. Teknik Direktör Erol Bulut gözetiminde çalışmalarına devam eden turuncu yeşilli oyuncular, dünü çift antrenman yaparak tamamladı. Sabah yapılan antrenmanda ağırlık ve kuvvet çalışması yapan futbolcular, akşam yapılan antrenmanda ise taktik ağırlıklı çift kale maç yaptılar. Yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçını Almanya 3. Ligi ekiplerinden Chemnitzer ile yapan Alanyaspor, ikinci hazırlık maçını ise bugün Süper Lig ekiplerinden Konyaspor ile yapacak. Bolu Koru Otel Sahası'nda yapılacak olan mücadele saat 16.00'da başlayacak ve Konyaspor TV'den naklen yayınlanacak. 

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