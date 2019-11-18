Alanyaspor'un hedefi 6 puan

Cemali AYGIR

SÜPER Lig'de 3. hafta ele geçirdiği liderliği geçtiğimiz hafta Trabzonspor'a yenilerek kaybeden temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, lige verilen milli aranın ardından İzmir ekibi Göztepe'yi sahasında ağırlayacak. 24 Kasım Pazar günü oynanacak olan maçın hazırlıklarını sürdüren turuncu yeşilliler, önceki gün TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor ile bir hazırlık maçı yapmış ve mücadeleyi 2-1 kazanmıştı. Dünü izinli geçiren turuncu yeşilliler, Göztepe maçı hazırlıklarına bugün yapacağı antrenmanla başlayacak. Göztepe'nin ardından yine iç sahada Ankaragücü'nü ağırlayacak olan Aytemiz Alanyaspor, evinde oynayacağı bu iki mücadeleden kayıpsız ayrılmak istiyor. Zirve yarışının içinde kalmak isteyen Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, takımını bu iki maç için özellikle motive ediyor.

