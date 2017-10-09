Alanyaspor'un hazırlık maçı yarıda kaldı

SÜPER Lig'deki temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, lige verilen milli arayı hazırlık maçı yaparak değerlendirdi. Pazar akşamı U21 takımı ile Zimbitlik sahasında karşılaşan turuncu yeşilliler, 25. dakikada Rauf'un golüyle 1-0 geriye düştü. Bu gole 30. dakikada Vagner Love'ın penaltı golüyle cevap veren Aytemiz Alanyaspor, çok sayıda gol pozisyonundan da yararlanamadı. 1-1 berabere biten ilk yarının ardından ikinci yarıda hava muhalefeti artınca maçın 65. dakikasında elektrikler kesildi ve mücadele yarım kaldı. U21 takımının ilk 11'inde A takım oyuncularından Birol, Cenk Yusuf ve Alpay da vardı Milli takımlarda olan Gassama, Tzavellas, Maniatis, Fofana, Lungu, Landel ve N'Sakala ise maçta forma giymedi.