Alanyaspor'un haftası

SPOR Toto Süper Lig'de 9 puanla 10. basamakta yer alan temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, ligin 6. haftasına damga vuran ekip olmayı başardı. Ligin flaş ekibi Kasımpaşa'ya deplasmanda konuk olan turuncu yeşilliler, rakibini yenerek üst üste 3. galibiyetini aldı. Mücadelede üstün bir performans sergileyen Aytemiz Alanyaspor'un 3 futbolcusu ise ünlü spor ve istatistik siteleri Opta ile Goal tarafından Süper Lig'de haftanın 11'ine seçildiler. Savunmada Georgios Tzavellas, orta sahada Ceyhun Gülselam ve forvette Papiss Cisse, Süper Lig'in 6. haftasında bölgelerindeki en iyi performansı sergileyen oyuncular oldular.