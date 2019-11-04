Alanyaspor'un gençlerine milli davet

SÜPER Lig'deki temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor'un gelecek vaat eden gençlerinden olan Hamza Özdemir ve Veysel Karani Ünal, yeniden U19 Milli Takımı'na davet edildiler. Turuncu yeşilli kulüp, yayınladığı bir mesaja genç futbolcuları kutlayarak U19 Milli Takımımıza da başarılar diledi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Futbolcularımız Hamza Özdemir ve Veysel Karani Ünal, U19 Milli Takımımızın 13-19 Kasım tarihleri arasında Antalya'da oynayacağı Avrupa Şampiyonası Eleme Turu müsabakalarının aday kadrosuna davet edildi. Futbolcularımıza ve Milli Takımımıza başarılar dileriz."