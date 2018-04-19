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Alanyaspor'un efsane isimlerinden davet

Aytemiz Alanyaspor'un efsane oyuncuları arasına isimlerini altın harflerle yazdıran kaptan Haydar Yılmaz ve Efecan Karaca, Galatasaray ile oynanacak olan önemli mücadeleye tüm sporseverleri davet etti

Alanyaspor'un efsane isimlerinden davet

Aytemiz Alanyaspor'un efsane oyuncuları arasına isimlerini altın harflerle yazdıran kaptan Haydar Yılmaz ve Efecan Karaca, Galatasaray ile oynanacak olan önemli mücadeleye tüm sporseverleri davet etti

19 Nisan 2018 Perşembe 00:37
Alanyaspor'un efsane isimlerinden davet
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SÜPER Lig'de kalma savaşı verdiklerini söyleyen Alanyaspor'un tecrübeli futbolcuları, Dim TV mikrofonlarına yaptıkları açıklamada, "Taraftarlarımız son maçlarda olduğu gibi desteklerini bizden esirgemesin. Onların da desteği ile Galatasaray'ı yenerek daha rahat bir konuma gelmek istiyoruz. Cumartesi günü Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda zafer şarkıları söyleyelim" dediler. 

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Aytemiz AlanyasporEfsane OyuncularıHaydar YılmazEFECAN KARACAGalatasaray
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