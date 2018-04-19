Alanyaspor'un efsane isimlerinden davet

SÜPER Lig'de kalma savaşı verdiklerini söyleyen Alanyaspor'un tecrübeli futbolcuları, Dim TV mikrofonlarına yaptıkları açıklamada, "Taraftarlarımız son maçlarda olduğu gibi desteklerini bizden esirgemesin. Onların da desteği ile Galatasaray'ı yenerek daha rahat bir konuma gelmek istiyoruz. Cumartesi günü Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda zafer şarkıları söyleyelim" dediler.