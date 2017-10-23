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Alanyaspor'un dağ koşucusu Ahmet Arslan yine şampiyon oldu

Aytemiz Alanyaspor'un dağ koşucusu Ahmet Arslan, Nevşehir’de düzenlenen Salomon Kapadokya Ultra-Trail'in 35 kilometre yarışında birinci oldu

Alanyaspor'un dağ koşucusu Ahmet Arslan yine şampiyon oldu

Aytemiz Alanyaspor'un dağ koşucusu Ahmet Arslan, Nevşehir’de düzenlenen Salomon Kapadokya Ultra-Trail'in 35 kilometre yarışında birinci oldu

23 Ekim 2017 Pazartesi 16:01
Alanyaspor'un dağ koşucusu Ahmet Arslan yine şampiyon oldu
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AYTEMİZ Alanyasporlu atlet Ahmet Arslan, 64 ülkeden toplamda 1648 sporcunun katıldığı Kapadokya Ultra-Trail yarışında 03.15.22 süreyle 35 kilometre kategorisinde birinciliği elde etti. Geçen yıl bu organizasyona ilk kez katılan ve 35 kimometre yarışında şampiyon olan Arslan, 2'nci kez birincilik kürsüsüne çıkmayı başardı. Arslan, yarışın güzel bir atmosferde gerçekleştiğini belirterek, "Eylül ayı ortasından bu yana dinlenme döneminde olmama rağmen bu yarışa tekrar katılmak ve atmosferin bir parçası olmak istedim. 900’den fazla sporcunun mücadele ettiği 35 kilometre etabında yarıştım ve 2'nci kez bu yarışın şampiyonu oldum. Böylesine güzel bir atmosferi yaşamak, Kapadokya’nın eşsiz güzellikleri arasında koşmak ve yarış sonunda kazanmak harika bir deneyim oldu. Alanyaspor sporcusu olarak gelecek yıllarda daha uzun mesafelerde bu yarışta yarışarak yine şampiyonluklar kazanmak istiyorum" dedi. 

"ALANYA'NIN TANITIMINI YAPTIK"
Alanya’da geçtiğimiz mart ayında ilki gerçekleştirilen ve 2018 yılı mart ayında 2'ncisini gerçekleştirilecek olan Alanya Ultra Trail Maraton’un tanıtımını da yaptıklarını belirten Arslan, "Geçen yıl yaptığımız organizasyon çok önemli etki yarattı. Yarış parkurları ve organizasyon sporcular tarafından çok beğenildi. Artık Türkiye’de ilgi gören, sporcuların tekrar koşmak için sabırsızlandığı bir maraton haline geldik. 2018 yılında katılımcı sayımızı geçen yıla oranla 4’e, 5’e katlamayı ümit ediyoruz. Tıpkı Kapadokya Ultra Trail’de olduğu gibi önümüzdeki 2-3 yıl içerisinde sayısı binleri aşan yerli ve yabancı sporcuyu ağırlamayı hedefliyoruz. Bu amaç doğrultusunda Türkiye’nin en önemli spor organizasyon şirketlerinden birisi ile iş birliği konusunda mutabakat sağladık. Gelişmeleri önümüzdeki günlerde Alanya kamuoyu ile paylaşacağız" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Aytemiz AlanyasporAhmet ArslanDağ Koşucusu
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