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'Alanyaspor'un coşkusunu ve iyi oyununu tebrik etmek gerekir'

Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, "Alanyaspor'un coşkusunu ve iyi oyununu tebrik etmek gerekir. Elde ettiğimiz 1 puan bazen kazanç olabiliyor" dedi

'Alanyaspor'un coşkusunu ve iyi oyununu tebrik etmek gerekir'

Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, "Alanyaspor'un coşkusunu ve iyi oyununu tebrik etmek gerekir. Elde ettiğimiz 1 puan bazen kazanç olabiliyor" dedi

18 Mart 2018 Pazar 17:58
'Alanyaspor'un coşkusunu ve iyi oyununu tebrik etmek gerekir'
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SPOR Toto Süper Lig'in 26. haftasında bugün temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor'a konuk olan Göztepe 1-1 berabere kalarak 1 puanı kurtardı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Tamer Tuna, ilk yarıyla ikinci yarı arasında fiziksel ve oyun anlamında ciddi farklar oluştuğunu söyledi. Tuna, "İlk yarıya merkez orta sahada oyun kurarak, topa sahip olarak başlamak istemiştik. Fakat oradaki top kayıplarımız, Alanyaspor'un özellikle en iyi olduğu yönlerden biri. Rakip çıkarken kaptığı toplarda hızlı kontrataklarla kendine avantaj sağlıyor. Bu yönde ligin en iyi takımlardan biri. Gol oranıyla bunu anlayabiliyoruz. İkinci yarı ise topa sahip olduğumuz zamanlarda doğru organizasyonlar yaptık" şeklinde konuştu.  

"İKİNCİ YARIDA ÜRETKEN OLAMADIK"

Aytemiz Alanyaspor'un maçtaki çoşkusunu ve iyi oyununu tebrik etmek gerektiğini söyleyen Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, "Bizim ikinci yarıdaki dönüşümüz, golden sonraki tepkimiz, oyun anlamında doğruları yapmamız, biraz daha topa sahip olarak oyun üstünlüğünü ele geçirmemiz, hem doğru hem de zaaflarımız anlamında iyi maç oldu diyebiliriz. İlk yarıda çok üretken olamadık. Bazı deplasman maçlarında bunu yaşıyoruz. Kendi zaafımızı ve Demba'nın merkez orta sahaya topu almaya geldiğinde yapılan baskıdan kaynaklanan oyun anlayışından dolayı biraz etkili oldu. Bir puan bazen kazanç olabiliyor. Bir puana çok sevinememiştik ama bugün ligin gidişatına baktığınızda bizim adımıza olumlu diyebiliriz. Çünkü önümüzdeki 8 maçın 5'ini kendi evimizde oynayacağız. Hedefimiz olan UEFA kupalarına gidecek puana ulaşmayı istiyoruz" diye konuştu.

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Göztepe Teknik DirektörüTamer TunaAlanyaspor
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