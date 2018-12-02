Alanyaspor'un altyapısında 5 galibiyet 

SPOR Toto Süper Lig'deki temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor'un U21 takımı, Atiker Konyaspor ile deplasmanda karşılaştığı maçta 1-0 öne geçmesine rağmen 3-1 mağlup oldu. Turuncu yeşillilerin tek golü 15. dakikada Murat Sevimler'den gelirken, ev sahibi Konyaspor'un gollerini ise 23. dakikada Muhammet Bahadır Arıkan, 45. dakikada Erdon Dacı ve 90+2. dakikada Ali Ayhan Cebeci'den geldi.

Aytemiz Alanyaspor'un U19 takımı da hafta sonunda oynadığı maçta sahasında Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı. U17 takımı Konyaspor'u 2-1, U16 takımı deplasmanda Akhisarspor'u 3-1, U15 takımı sahasında Akhisarspor'u 4-1, U14 takımı sahasında Akhisarspor'u 2-1 ve U13 takımı da Alanya Demirspor'u deplasmanda 8-1'lik skorla mağlup ederek haftayı galibiyetle kapattılar.