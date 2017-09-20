'Alanyaspor UEFA'ya oynayacak'

ALANYA Televizyonlarının aralıksız en uzun süre yayınlanan spor programı Basın Tribünü yeni yayın dönemine başladı. Kanal A Televizyonu'nda salı günleri

yayınlanacak olan Basın Tribünü programının ilk konukları spor yazarları oldu. Ercan Yıldırım'ın hazırlayıp sunduğu programda Engiz Anak, Berker Pakna ve

Ayhan Çetinkaya canlı yayına katılan isimler oldu. İlk programda Aytemiz Alanyaspor konuşuldu. Programda ilk olarak yeni sezon öncesi yapılan kadroya dahil edilen yeni oyuncular değerlendirdildi. Takımdan ayrılan oyuncuların genel olarak doğru isimler olduğu görüşünün belirtildiği canlı yayında, yeni transferlerin ise

tam olarak yeterli olmadığı ileri sürüldü. Ayhan Çetinkaya, alternatif oyuncuların güçlü isimlerden oluşturularak biraz daha kulübeye yatırım yapılması gerektiğini

söyledi. Berker Pakna ise "Orta sahaya takımı ayağa kaldıracak kaliteli bir isim katılabilirdi" dedi.

"TEKNİK EKİBİN PERFORMANSI KÖTÜ"

Süper Lig'de geride kalan beş haftada Alanyaspor'un ortaya koyduğu performansı da değerlendirildi. Engin Anak, "Alanyaspor bu sene lige yabancı değil. Lige daha iyi başlayabilirdik. İlk beş haftada beklediğimizin altında bir performans izledik. Özellikle orta sahada sorun yaşıyoruz. Savunmada ise geçen yıl olan sorunumuz halen devam ediyor. Umarım takımımız ilerleyen haftalarda performansını ve oyun kalitesini artırır. Süper Lig geçen sezondan daha güçlü ve fikstür dezavantajımız var" diye konuştu. Berker Pakna, Alanyaspor'un kadro olarak geçen yıldaki kadronun aynısına sahip olduğunu ancak oyun olarak geçen senenin altında bir performans sergilediğini belirtti. Pakna, "Bu sene takım ile birlikte Safet Susic ve teknik ekibin de performansının düşük olduğunu görüyorum. Eğer ki Alanyaspor, Trabzon deplasmanında yenilirse Susic gidebilir" dedi.

UEFA İÇİN YARIŞIR İDDİASI

Cuma günü deplasmanda oynanacak karşılaşma hakkında da görüşlerini belirten gazeteciler, Trabzonspor maçından Alanyaspor'un puan çıkarmasının zor olduğunu iddia ettiler. Trabzonspor'un sezona iyi ve formda başladığını ifade eden Berker Pakna, "Biz Fenerbahçe maçındaki oyunla Trabzon'da fark yeriz. İşimiz çok zor" diye konuştu. Program yapımcısı Ercan Yıldırım ise, "Alanyaspor'un bu sezon UEFA Kupası yarışında olacağını iddia ediyorum. Takımımız her geçen hafta performansını arttıracaktır. Trabzon deplasmanından da puanla döneceğimize inanıyorum" dedi.