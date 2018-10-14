SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'un kulüp tesislerinde yaklaşık 15 yıldır aşçı olarak görev yapan 66 yaşındaki Ahmet Yalçın, dün geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı Alanya Anadolu Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Ahmet ustanın şok ölümü Alanyaspor camiasında büyük bir üzüntüye yol açtı.
Yeni Alanya, merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve Aytemiz Alanyaspor camiasına başsağlığı diler.
Alanyaspor'u üzen ölüm
Aytemiz Alanyaspor Kulübü aşçısı Ahmet Yalçın, dün geçirdiği kalp krizi sonrası hayata gözlerini yumdu
SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'un kulüp tesislerinde yaklaşık 15 yıldır aşçı olarak görev yapan 66 yaşındaki Ahmet Yalçın, dün geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı Alanya Anadolu Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Ahmet ustanın şok ölümü Alanyaspor camiasında büyük bir üzüntüye yol açtı.
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