Alanyaspor'u konuştular

İSTANBUL Gençlergücü Spor Kulübü Başkanı Özgür Subaşı ve sanatçı Şebnem Ceyhan'ın hazırlayıp sunduğu Spor Sanat Panorama Programı adına Subaşı, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) İstanbul Şube Başkanı Halit Önsen’i makamında ziyaret ederek, futbol camiası için yaptığı çalışmalar dolayısıyla teşekkür ederek plaket verdi. Ziyarette bol bol sohbet eden Subaşı ve Önsen, Süper Lig'in lideri Alanyaspor'u da konuştular. Futbol duayeni Halit Önsen, Alanyaspor'un bu yıl daha çok sürprize imza atabileceğini söyledi. Alanya ve Alanyaspor dostu Özgür Subaşı ise, Alanyaspor'un şimdiden Türk futboluna damga vurduğunu ifade etti.