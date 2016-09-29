Alanyaspor'u hırs bastı

SPOR Toto Süper Lig'in 6. hafta karşılaşmasında lider Medipol Başakşehir'i konuk edecek olan Turuncu-Yeşilli temsilcimiz, bu maçın hazırlıklarını bugün yaptığı tek antrenman ile sürdürdü. Kulüp tesislerinde yapılan antrenman, teknik direktör Hüseyin Kalpar gözetiminde gerçekleşti. Antrenmana tüm futbolcular eksiksiz olarak katılırken, sakatlıkları süren Ayite, Nuru ve Sackey takımdan ayrı düz koşu yaptı. Sakatlığı büyük oranda geçen Ismail Aissati de antrenmanın tamamında yer aldı. Isıman koşusunun ardından istasyon ve kuvvet çalışması yapan Turuncu-Yeşilli oyuncular, antrenmanı çift kale maç yaparak tamamladılar.

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