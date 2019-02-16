Alanyaspor- Trabzonspor maçının kadroları açıklandı

BUNA göre; kritik maça temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, kalede Haydar, savunmada Baiano, Welinton, Caulker, Cenk Ahmet, orta alanda Ozan, Ceyhun, Villafanez, hücumda Efecan, Campos ve ileri uçta da Cisse ilk 11'i ile başlayacak.

Ev sahibi Trabzonspor ise Arda, Kamil, Hüseyin, Hosseini, Rodallega, Sosa, Amiri, Ekuban, Abdulkadir, Yusuf ve Nwakaeme ilk 11'i ile sahaya çıkacak.

Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2019, 15:17