BUNA göre; kritik maça temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, kalede Haydar, savunmada Baiano, Welinton, Caulker, Cenk Ahmet, orta alanda Ozan, Ceyhun, Villafanez, hücumda Efecan, Campos ve ileri uçta da Cisse ilk 11'i ile başlayacak.
Ev sahibi Trabzonspor ise Arda, Kamil, Hüseyin, Hosseini, Rodallega, Sosa, Amiri, Ekuban, Abdulkadir, Yusuf ve Nwakaeme ilk 11'i ile sahaya çıkacak.
Alanyaspor- Trabzonspor maçının kadroları açıklandı
Süper Lig'de bugün saat 16.00'da başlayacak olan Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor maçının kadroları az önce açıklandı.
BUNA göre; kritik maça temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, kalede Haydar, savunmada Baiano, Welinton, Caulker, Cenk Ahmet, orta alanda Ozan, Ceyhun, Villafanez, hücumda Efecan, Campos ve ileri uçta da Cisse ilk 11'i ile başlayacak.
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