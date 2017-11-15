Alanyaspor toplanıyor

SAAT 10.00'da yapılacak olan günün tek antrenmanına, milli takımlardan dönen oyuncular da katılacak. Turuncu yeşilli takımda Yeni Malatyaspor maçı öncesi önemli bir eksik bulunmuyor. Hafif sakatlığı bulunan kaleci Haydar ve Gassama'nın önemli bir şeylerinin olmadığı öğrenilirken, takımla birlikte çalışmalara başlayan M'Billa'nın da sakatlığı tamamen atlattığı öğrenildi. Önceki gün milli oyunculardan yoksun olarak yapılan sabah ve akşam antrenmanlarında takımla birlikte koşan M'Billa, yapılan çalışmalara da katılarak hırslı bir görüntü çizdi.
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