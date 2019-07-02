Alanyaspor testten geçti

SPOR Toto Süper Lig'deki temsilcimiz Alanyaspor'da yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Önceki gün ilk antrenmanını gerçekleştiren turuncu yeşilli futbolcular, bu sabah ise teknik heyet ve sağlık ekibinin gözetiminde fitness salonunda analiz ve kuvvet testlerine tabi tutuldular. Alanyasporlu futbolcular, akşam ise antrenman sahasında genel dayanıklılık seviyelerinin belirlenmesi amacıyla laktat testinden geçirildi. Gruplar halinde yapılan testler yaklaşık 3 saat sürdü. Alanyaspor, yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Güncelleme Tarihi: 03 Temmuz 2019, 00:19