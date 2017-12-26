Alanyaspor tesislerinin temeli yaz başında atılacak

AYTEMİZ Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, 2'nci Başkan Kamil Köseoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'i makamında ziyaret etti. Ziyarette Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'ne Alanyaspor için yapılması planlanan yeni tesis projesinin son durumu konuşuldu. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, yapımı planlanan tesis projesinin 3 ay içerisinde tamamlanacağını ve ihaleye çıkarılacağını söyledi. 2018 yaz mevsimi başında ise tesisin temelinin atılacağını belirten Başkan Türel, “Alanyaspor Tesisleri, Avrupa'nın en iyi tesislerinden biri olacak. Her zaman kalıcı tesislere ve kalıcı gelirlere önem veriyoruz. Kulüplerin gerçek ihtiyacının da bu olduğunu düşünüyorum" dedi.

TÜREL'E İMZALI FORMA

Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu ise, "Sayın Türel'i ziyaret ederek kulüp olarak taleplerimizi ilettik. Tesis konusundaki iş takvimi de ortaya çıkmış oldu. Camiamız için bu tesisin önemi büyük. Ayrıca sabit gelir kaynaklarıyla ilgili de görüş alışverişinde bulunduk. Bu konudaki çalışmalarımız önümüzdeki süreçte de devam edecek. Bize gösterdikleri ilgiye teşekkür ederiz" diye konuştu. Başkan Çavuşoğlu ziyaret sonunda, Büyükşehir Belediye Başkanı Türel'e Vagner Love'un imzalı formasını hediye etti.

DİKİCİ’YE ‘HAYIRLI OLSUN’ ZİYARETİ

Turuncu yeşilli yönetim daha sonra Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'ne atanan Vedat Dikici'ye makamında 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

Daha önce Alanya Orman Müdürlüğü görevinde de bulunan Dikici, Aytemiz Alanyaspor'un bugünlere nasıl geldiğini en iyi bilenlerden biri olduğunu belirterek, "Takımı Süper Lig'e taşıyan ve bu duruma getiren Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyorum. Alanya'da yaşayan herkes Süper Lig'in kıymetini bilsin, maddi ve manevi kulübün yanında olsun" dedi.