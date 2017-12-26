Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 16°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
111822
ALTIN
156.965
DOLAR
3.8097
STERLİN
5.0859
EURO
4.5206
Her sohbeti akıcı hale getirmenin tek kuralı
Her sohbeti akıcı hale getirmenin...
26 Aralık 2017 Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları
26 Aralık 2017 Yeni Alanya...
26 Aralık 2017 Salı - Günlük Burç Yorumu
26 Aralık Günlük Burç Yorumu
Beyin felcinde umut veren teknik: Sinir Transferi
Beyin felcinde umut veren teknik:...

Alanyaspor tesislerinin temeli yaz başında atılacak

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, "Aytemiz Alanyaspor'a yapacağımız yeni tesisin projesi hazırlanıyor. Yaz başında temel atacağız" dedi

Alanyaspor tesislerinin temeli yaz başında atılacak

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, "Aytemiz Alanyaspor'a yapacağımız yeni tesisin projesi hazırlanıyor. Yaz başında temel atacağız" dedi

26 Aralık 2017 Salı 16:23
Alanyaspor tesislerinin temeli yaz başında atılacak
banner404

AYTEMİZ Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, 2'nci Başkan Kamil Köseoğlu ve yönetim kurulu üyeleri,  Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'i makamında ziyaret etti. Ziyarette Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'ne Alanyaspor için yapılması planlanan yeni tesis projesinin son durumu konuşuldu. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, yapımı planlanan tesis projesinin 3 ay içerisinde tamamlanacağını ve ihaleye çıkarılacağını söyledi. 2018 yaz mevsimi başında ise tesisin temelinin atılacağını belirten Başkan Türel, “Alanyaspor Tesisleri, Avrupa'nın en iyi tesislerinden biri olacak. Her zaman kalıcı tesislere ve kalıcı gelirlere önem veriyoruz. Kulüplerin gerçek ihtiyacının da bu olduğunu düşünüyorum" dedi. 

TÜREL'E İMZALI FORMA
Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu ise, "Sayın Türel'i ziyaret ederek kulüp olarak taleplerimizi ilettik. Tesis konusundaki iş takvimi de ortaya çıkmış oldu. Camiamız için bu tesisin önemi büyük. Ayrıca sabit gelir kaynaklarıyla ilgili de görüş alışverişinde bulunduk. Bu konudaki çalışmalarımız önümüzdeki süreçte de devam edecek. Bize gösterdikleri ilgiye teşekkür ederiz" diye konuştu. Başkan Çavuşoğlu ziyaret sonunda, Büyükşehir Belediye Başkanı Türel'e Vagner Love'un imzalı formasını hediye etti. 

DİKİCİ’YE ‘HAYIRLI OLSUN’ ZİYARETİ
Turuncu yeşilli yönetim daha sonra Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'ne atanan Vedat Dikici'ye makamında 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu. 
Daha önce Alanya Orman Müdürlüğü görevinde de bulunan Dikici, Aytemiz Alanyaspor'un bugünlere nasıl geldiğini en iyi bilenlerden biri olduğunu belirterek, "Takımı Süper Lig'e taşıyan ve bu duruma getiren Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyorum. Alanya'da yaşayan herkes Süper Lig'in kıymetini bilsin, maddi ve manevi kulübün yanında olsun" dedi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Son Güncelleme: 26.12.2017 16:30
Anahtar Kelimeler:
Aytemiz AlanyasporMenderes TürelAntalya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Son Dakika: Vida resmen Beşiktaş'ta
Son Dakika: Vida resmen Beşiktaş'ta
Bütün parasını eşine kaptıran Eboue'den yürek burkan itiraf
Bütün parasını eşine kaptıran Eboue'den yürek burkan itiraf
4 yıllık ismi Fatih Terim kovdu!
4 yıllık ismi Fatih Terim kovdu!

banner470

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim