Alanyaspor Teknik Direktörü Safet Susic: 'Skoru koruyamadık' 

DÜN akşam oynanan Beşiktaş maçının ardından basın toplantısında konuşan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Safet Susic, çok iyi mücadele ettiklerini ancak son dakikalarda mağlup oldukları için üzgün olduğunu ifade etti. Boşnak hoca, "1-1'i bulduktan sonra bizi öne geçirecek fırsatları bulduk. Ancak ikinci yarı istediğimiz gibi geçmedi. Oyunu rakibe teslim ettik. Buna rağmen çok ciddi pozisyonlar vermedik. Skoru koruyabilirdik. İki takımın da 1 puanı hak ettiğini düşünüyorum. Geri dönüşlerin takımıyız, ancak bu kez başaramadık, üzgünüm. Daha çok çalışmalıyız" diye konuştu.