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Alanyaspor teknik direktörü Bulut: Lig daha da kızışacak

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut "Nasıl ilk haftalarda dört galibiyeti üst üste aldıysak, iyi oyun oynadıysak, bundan sonra da birlikte hareket edip maçları kazanmaya devam etmek istiyoruz" dedi

SPOR 26.11.2019, 15:57 26.11.2019, 20:19
Alanyaspor teknik direktörü Bulut: Lig daha da kızışacak
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Cemali AYGIR

AYTEMİZ Alanyaspor, Süper Lig'in 13. haftasında karşılaşacağı Ankaragücü maçı hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Erol Bulut gözetiminde yapılan idmanda oyuncuların Göztepe maçını unutarak Ankaragücü maçına kilitlendiği gözlendi. İdmandan önce oyuncuları ile uzun bir toplantı yapan Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Geride kalan 12 haftada iyi bir performans sergilediklerini söyleyen genç teknik adam, son haftalarda yaşadıkları gol sorununu çözmek için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi. 

'ÇIKIŞA GEÇECEĞİZ'

Göztepe maçıyla ilgili geri bildirim toplantısı yapan Erol Bulut, "Neleri eksik yaptık, nerelerde kendimizi iyileştirmemiz lazım, bunları konuştuk. Her hafta yaptığımız gibi. Bunu interaktif olarak zaten yapıyoruz. Bugün arkadaşlarımız eksiksiz katıldı, bu iyi oldu. Yaptığımız hataları azaltıp, oynayacağımız Ankaragücü maçında doğruları yaparak 3 puanı düşünüyoruz. Göztepe maçında da 3 puanı düşündük ama istediğimiz gibi olmadı. Yine gol pozsiyonlarına giren takım olduk ama haftalardır aynı şeyi yaşıyoruz. Üretiyoruz ama maalesef istediğimiz o golü bulamıyoruz. Daha doğrusu son üç haftadır golü bulamıyoruz. Bunu kıracağız inşallah, bu hafta kırarız, ondan sonra çıkışa geçmek istiyoruz" dedi.  

'BU BİR TAKIM OYUNU'

Yedek kulübesinden istediği verimi alıp alamadığı sorulan Erol Bulut, "Zaten sakatlıklarımızdan sonra bir de cezalılar olunca, Fernandes olsun, Juanfran'ın sakatlığı olsun, N'Sakala da cezalı olunca onların yerine giren arkadaşlar elinden geleni yapmaya çalışıyorlar. Bu zaman zaman maçlarda iyi oluyor. Tabi oturmuş 11'imize baktığımızda o verimi alamıyoruz ve alamadık bugüne kadar. Ama o arkadaşlar haftalardır oynuyor ve üstün oynuyoruz. Şimdi sadece o arkadaşlara gol atamama sorununu bağlamamamız lazım, bu bir takım oyunu. Takım olarak bu işi çözeceğiz. Nasıl ilk haftalarda dört galibiyeti üst üste aldıysak, iyi oyun oynadıysak, bundan sonra da birlikte hareket edip maçları kazanmaya devam etmek istiyoruz" şeklinde konuştu. 

'TRANSFER YAPACAĞIZ'

Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, devre arasında transfer yapıp yapmayacakları hakkında da konuştu. Bulut, "Bunu oturup düşüneceğiz. Biraz daha zamanımız var. Yönetimle oturacağız ama tabii birkaç transfer düşünüyoruz. Transfer yapmamız lazım çünkü ikinci yarı daha çekişmeli geçecek. Şu an yakaladığımız 19 puan var. Bu iyi bir durum. Süper Lig'e çıktığından bu yana ligin ilk yarısını hep 18 puanda kapatan bir Alanyaspor vardı. Biz şu an 12. haftadayız ve 19 puandayız. Alanyaspor en iyi sezonunu yaşıyor ama bu yeterli mi, yeterli değil. 19 puanda kalmamamız lazım. Bunu ilk yarının bitimine kadar daha üst sıralara çıkarmak istiyoruz. İnşallah bunu önümüzdeki beş hafta içerisinde daha iyi yerlere getiririz" ifadelerini kullandı. 


 

#Alanyaspo #teknik direktör #süper lig #Erol Bulut #Aytemiz Alanyaspor #alanyaspor haberleri #Alanya Haber
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