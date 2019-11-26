Alanyaspor teknik direktörü Bulut: Bu işi çözeceğiz

SÜPER Lig'de hafta sonu MKE Ankaragücü ile karşılaşacak olan Aytemiz Alanyaspor hazırlıklarına bugün yaptığı tek idmanla başladı. Antrenman öncesinde sahaya toplanan futbolcular, Yunan savunma oyuncusu Georgios Tzavellas'ın 32'nci doğum gününü pasta keserek kutladı. Üzerinde Alanyaspor'un logosu olan pastanın mumlarını üfleyen Tzavellas, teknik direktör Erol Bulut'un elinden pasta yedi. Takım arkadaşının yeni yaşını kutlayan futbolcular ardından antrenmana geçti. Yağmurlu havada gerçekleştirilen antrenman düz koşuyla başladı. Taktik çalışmayla devam eden antrenman dar alanda turnuvayla sonlandı. Antrenmana sakatlığı devam eden Juanfran ve Lokman katılmadı.



"GOLÜ BULAMIYORUZ"



Teknik direktörü Erol Bulut, antrenman öncesinde yaptığı açıklamada Göztepe maçıyla ilgili geri bildirim toplantısı yaptıklarını söyledi. Yapılan toplantının rutin olduğunu belirten Bulut, "Her hafta yaptığımız gibi neleri eksik yaptık, nerede kendimizi daha geliştirmemiz lazım bunları konuştuk. Bunu interaktif zaten yapıyoruz, bugün bayağı arkadaşımız katıldı, o iyi oldu. Yaptığımız hataları azaltıp, oynayacağımız Ankaragücü maçında doğruları yaparak 3 puan düşünüyoruz. Göztepe maçında da 3 puan düşündük ama istediğimiz gibi olmadı. Yine gol pozisyonlarına giren takım olduk ama haftalardır aynı yaşadığımız şeyi yaşıyoruz, üretiyoruz ama maalesef istediğimiz golü bulamıyoruz. Daha doğrusu son 3 haftadır golü bulamıyoruz. Bunu inşallah bu hafta kıracağız, ondan sonra bir çıkışa girmeyi düşünüyoruz" dedi.



"TAM VERİM ALAMIYORUZ"



Bir gazetecinin 'Yedek kulübesinden beklediğiniz verimi alabildiniz mi?' sorusu üzerine Erol Bulut, "Sakatlıklarımızdan sonra bir de cezalılarımız olunca Junior Fernandes olsun, Juanfran'ın sakatlığı, Fabrice cezalı olunca yedek futbolcularımız, onların yerine giren arkadaşlarımız da elinden geleni yapmaya çalışıyorlar. Bu zaman zaman maçlarda iyi oluyor ama tabii oturmuş 11'imize baktığımızda tam o verimi alamıyoruz ve alamadık bugüne kadar. Ama arkadaşlarla da haftalardır oynuyoruz ve üstün oynuyoruz. Şimdi sadece o arkadaşlarımıza gol atamama sorununu bağlamamamız lazım. Bu bir takım oyunu, takım olarak bu işi çözeceğiz. Nasıl ilk haftalarda 4 galibiyet üst üste aldıysak, iyi oyun oynadıysak, bundan sonra da birlikte hareket edip yine maçları kazanmaya devam etmek istiyoruz" diye konuştu.



"OTURUP DÜŞÜNECEĞİZ"



Lig arasında kadroya takviye konusu ile ilgili soru üzerine Erol Bulut, şöyle dedi: "Onu oturup düşüneceğiz, biraz daha zamanımız var. Yönetimle oturacağız ama birkaç transfer düşünüyoruz. Yapmamız lazım çünkü ikinci yarı daha çekişmeli geçecek. Her zaman olduğu gibi. Şu an yakaladığımız 19 puan var, bu çok iyi bir durum. Biz biraz analiz ettiğimizde, lige çıktığından beri bugüne kadar ilk yarıyı 18 puanla kapatan bir Alanyaspor vardı. Biz şu an 12'nci haftadayız 19 puandayız. En iyi sezonunu Alanyaspor yaşıyor ama bu yeterli mi bize yeterli değil. 19 puanda bizim kalmamamız lazım. Bunu ilk yarının bitimine kadar daha üst sıralara çıkarmak istiyoruz. İnşallah bunu önümüzdeki 5 hafta içerisinde daha iyi yerlere getiririz."



