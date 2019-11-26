banner452

banner449

banner552

banner481

banner472

Alanyaspor teknik direktörü Bulut: Bu işi çözeceğiz

Süper Lig'in 13'üncü haftasında oynayacağı Ankaragücü hazırlıklarına başlayan Aytemiz Alanyaspor'da teknik direktör Erol Bulut, son haftalarda yaşadıkları puan kaybına değinerek, "Bu bir takım oyunu, takım olarak bu işi çözeceğiz" dedi.

SPOR 26.11.2019, 15:57
Alanyaspor teknik direktörü Bulut: Bu işi çözeceğiz
banner404

SÜPER Lig'de hafta sonu MKE Ankaragücü ile karşılaşacak olan Aytemiz Alanyaspor hazırlıklarına bugün yaptığı tek idmanla başladı. Antrenman öncesinde sahaya toplanan futbolcular, Yunan savunma oyuncusu Georgios Tzavellas'ın 32'nci doğum gününü pasta keserek kutladı. Üzerinde Alanyaspor'un logosu olan pastanın mumlarını üfleyen Tzavellas, teknik direktör Erol Bulut'un elinden pasta yedi. Takım arkadaşının yeni yaşını kutlayan futbolcular ardından antrenmana geçti. Yağmurlu havada gerçekleştirilen antrenman düz koşuyla başladı. Taktik çalışmayla devam eden antrenman dar alanda turnuvayla sonlandı. Antrenmana sakatlığı devam eden Juanfran ve Lokman katılmadı.

"GOLÜ BULAMIYORUZ"

Teknik direktörü Erol Bulut, antrenman öncesinde yaptığı açıklamada Göztepe maçıyla ilgili geri bildirim toplantısı yaptıklarını söyledi. Yapılan toplantının rutin olduğunu belirten Bulut, "Her hafta yaptığımız gibi neleri eksik yaptık, nerede kendimizi daha geliştirmemiz lazım bunları konuştuk. Bunu interaktif zaten yapıyoruz, bugün bayağı arkadaşımız katıldı, o iyi oldu. Yaptığımız hataları azaltıp, oynayacağımız Ankaragücü maçında doğruları yaparak 3 puan düşünüyoruz. Göztepe maçında da 3 puan düşündük ama istediğimiz gibi olmadı. Yine gol pozisyonlarına giren takım olduk ama haftalardır aynı yaşadığımız şeyi yaşıyoruz, üretiyoruz ama maalesef istediğimiz golü bulamıyoruz. Daha doğrusu son 3 haftadır golü bulamıyoruz. Bunu inşallah bu hafta kıracağız, ondan sonra bir çıkışa girmeyi düşünüyoruz" dedi.

"TAM VERİM ALAMIYORUZ"

Bir gazetecinin 'Yedek kulübesinden beklediğiniz verimi alabildiniz mi?' sorusu üzerine Erol Bulut, "Sakatlıklarımızdan sonra bir de cezalılarımız olunca Junior Fernandes olsun, Juanfran'ın sakatlığı, Fabrice cezalı olunca yedek futbolcularımız, onların yerine giren arkadaşlarımız da elinden geleni yapmaya çalışıyorlar. Bu zaman zaman maçlarda iyi oluyor ama tabii oturmuş 11'imize baktığımızda tam o verimi alamıyoruz ve alamadık bugüne kadar. Ama arkadaşlarla da haftalardır oynuyoruz ve üstün oynuyoruz. Şimdi sadece o arkadaşlarımıza gol atamama sorununu bağlamamamız lazım. Bu bir takım oyunu, takım olarak bu işi çözeceğiz. Nasıl ilk haftalarda 4 galibiyet üst üste aldıysak, iyi oyun oynadıysak, bundan sonra da birlikte hareket edip yine maçları kazanmaya devam etmek istiyoruz" diye konuştu.

"OTURUP DÜŞÜNECEĞİZ"

Lig arasında kadroya takviye konusu ile ilgili soru üzerine Erol Bulut, şöyle dedi: "Onu oturup düşüneceğiz, biraz daha zamanımız var. Yönetimle oturacağız ama birkaç transfer düşünüyoruz. Yapmamız lazım çünkü ikinci yarı daha çekişmeli geçecek. Her zaman olduğu gibi. Şu an yakaladığımız 19 puan var, bu çok iyi bir durum. Biz biraz analiz ettiğimizde, lige çıktığından beri bugüne kadar ilk yarıyı 18 puanla kapatan bir Alanyaspor vardı. Biz şu an 12'nci haftadayız 19 puandayız. En iyi sezonunu Alanyaspor yaşıyor ama bu yeterli mi bize yeterli değil. 19 puanda bizim kalmamamız lazım. Bunu ilk yarının bitimine kadar daha üst sıralara çıkarmak istiyoruz. İnşallah bunu önümüzdeki 5 hafta içerisinde daha iyi yerlere getiririz."


 

#Alanyaspo #teknik direktör #süper lig #Erol Bulut #Aytemiz Alanyaspor #alanyaspor haberleri #Alanya Haber
Yorumlar (0)
18°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Alanya'da CHP İlçe Başkanlığı seçiminde kazanan kim olur?
Alanya'da CHP İlçe Başkanlığı seçiminde kazanan kim olur?
banner384
Namaz Vakti 26 Kasım 2019
İmsak 06:16
Güneş 07:40
Öğle 12:50
İkindi 15:27
Akşam 17:49
Yatsı 19:08
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 12 24
2. Trabzonspor 12 22
3. Başakşehir 12 22
4. Fenerbahçe 12 21
5. Beşiktaş 12 21
6. Malatyaspor 12 19
7. Alanyaspor 12 19
8. Galatasaray 12 19
9. Göztepe 12 16
10. Gaziantep FK 12 16
11. Denizlispor 12 14
12. Çaykur Rizespor 12 14
13. Gençlerbirliği 12 13
14. Konyaspor 12 13
15. Kasımpaşa 12 12
16. Antalyaspor 12 12
17. Ankaragücü 12 9
18. Kayserispor 12 7
Takımlar O P
1. Hatayspor 12 24
2. Ümraniye 12 21
3. Akhisar Bld.Spor 12 21
4. Erzurum BB 12 21
5. Bursaspor 12 20
6. Menemen Belediyespor 12 20
7. Fatih Karagümrük 12 19
8. Balıkesirspor 12 18
9. Keçiörengücü 12 18
10. Adana Demirspor 12 15
11. Altay 12 15
12. Giresunspor 12 13
13. İstanbulspor 12 12
14. Boluspor 12 10
15. Osmanlıspor 12 10
16. Altınordu 12 10
17. Adanaspor 12 9
18. Eskişehirspor 12 1
Takımlar O P
1. Liverpool 13 37
2. Leicester City 13 29
3. Man City 13 28
4. Chelsea 13 26
5. Wolverhampton 13 19
6. Sheffield United 13 18
7. Burnley 13 18
8. Arsenal 13 18
9. M. United 13 17
10. Tottenham 13 17
11. Bournemouth 13 16
12. Brighton 13 15
13. Crystal Palace 13 15
14. Newcastle 13 15
15. Aston Villa 13 14
16. Everton 13 14
17. West Ham 13 13
18. Norwich City 13 10
19. Southampton 13 9
20. Watford 13 8
Takımlar O P
1. Barcelona 13 28
2. Real Madrid 13 28
3. Sevilla 14 27
4. Atletico Madrid 14 25
5. Athletic Bilbao 14 23
6. Real Sociedad 14 23
7. Getafe 14 21
8. Granada 14 21
9. Levante 14 20
10. Valencia 14 20
11. Osasuna 14 19
12. Villarreal 14 18
13. Deportivo Alaves 14 18
14. Real Valladolid 14 17
15. Real Betis 14 16
16. Eibar 14 15
17. Mallorca 14 14
18. Celta de Vigo 14 12
19. Espanyol 14 9
20. Leganés 14 6
banner440
banner545