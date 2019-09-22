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Alanyaspor taraftarından Rıza Kayaalp’e pankartlı tebrik

Süper Lig'in 5. haftasında Gençlerbirliği ile Aytemiz Alanyaspor’un karşı karşıya geldiği mücadele turuncu yeşilli taraftarlar, Rıza Kayaalp’i açtığı pankart ile tebrik etti

SPOR 22.09.2019, 17:59 22.09.2019, 18:01
Alanyaspor taraftarından Rıza Kayaalp’e pankartlı tebrik
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AYTEMİZ Alanyaspor’u deplasmanda desteklemek için Ankara’ya giden turuncu yeşilli ekibin yaklaşık 400 taraftarı, tribünde açtığı pankart ile Dünya Şampiyonu Rıza Kayaalp’i tebrik etti. Açılan pankartta, "Sen dünyada, biz burada lideriz Rıza Kayaalp" ifadelerine yer verildi.

#süper lig #Alanyaspor #RIZA KAYAALP
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