Alanyaspor taraftarından Rıza Kayaalp’e pankartlı tebrik

AYTEMİZ Alanyaspor’u deplasmanda desteklemek için Ankara’ya giden turuncu yeşilli ekibin yaklaşık 400 taraftarı, tribünde açtığı pankart ile Dünya Şampiyonu Rıza Kayaalp’i tebrik etti. Açılan pankartta, "Sen dünyada, biz burada lideriz Rıza Kayaalp" ifadelerine yer verildi.