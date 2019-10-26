Alanyaspor taraftarından Mehmetçiğe moral ziyareti

SÜPER Lig'in 9.haftasında Gaziantep deplasmanında liderliğini sürdürmek için ter dökecek Alanyaspor'u taraftarı yalnız bırakmadı. Maç için Gaziantep'e giden bir grup Alanyaspor taraftarı sınırda nöbet tutan Mehmetçiğimize moral ziyaretinde bulundu. Kilis Özel Harekat Lube Müdürlüğüne ziyarette bulunan Şimşekler grubu Suriye sınırında 'Bir ölür,bin diriliriz' yazılı pankart açarak, vatan müdafası için bekleyen Mehmetçiğimizin her zaman yanında olduklarının mesajını verdiler.