banner449

banner552

banner481

banner472

Alanyaspor taraftarından Mehmetçiğe moral ziyareti

Gaziantep Futbol Kulübü ile Süper Lig'in 9. haftasında karşılaşacak olan Alanyaspor'u taraftarı yalnız bırakmadı. Gaziantep'e giden taraftar grubu takımlarının karşılaşmasından önce sınırda nöbet tutan Mehmetçiğimize moral ziyaretinde bulunmayı da ihmal etmedi.

SPOR 26.10.2019, 13:39 26.10.2019, 13:46
Alanyaspor taraftarından Mehmetçiğe moral ziyareti
banner404

SÜPER Lig'in 9.haftasında Gaziantep deplasmanında liderliğini sürdürmek için ter dökecek Alanyaspor'u taraftarı yalnız bırakmadı. Maç için Gaziantep'e giden bir grup Alanyaspor taraftarı sınırda nöbet tutan Mehmetçiğimize moral ziyaretinde bulundu. Kilis Özel Harekat Lube Müdürlüğüne ziyarette bulunan Şimşekler grubu Suriye sınırında 'Bir ölür,bin diriliriz' yazılı pankart açarak, vatan müdafası için bekleyen Mehmetçiğimizin her zaman yanında olduklarının mesajını verdiler.

#moral ziyareti #Mehmetçik #taraftar #Alanyaspor
Yorumlar (0)
29°
açık
Günün Anketi Tümü
Alanya'da engelli bireylerin konforu için gereken özen gösteriliyor mu?
Alanya'da engelli bireylerin konforu için gereken özen gösteriliyor mu?
banner384
Namaz Vakti 26 Ekim 2019
İmsak 05:49
Güneş 07:09
Öğle 12:46
İkindi 15:46
Akşam 18:14
Yatsı 19:29
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 8 17
2. Trabzonspor 8 15
3. Fenerbahçe 8 14
4. Başakşehir 8 14
5. Malatyaspor 8 13
6. Galatasaray 8 13
7. Sivasspor 8 12
8. Konyaspor 8 12
9. Gaziantep FK 8 11
10. Çaykur Rizespor 9 11
11. Antalyaspor 8 11
12. Göztepe 8 9
13. Beşiktaş 8 9
14. Ankaragücü 9 9
15. Denizlispor 8 8
16. Kasımpaşa 8 8
17. Gençlerbirliği 8 6
18. Kayserispor 8 4
Takımlar O P
1. Hatayspor 8 17
2. Akhisar Bld.Spor 8 16
3. Fatih Karagümrük 8 15
4. Altay 8 15
5. Ümraniye 8 14
6. Keçiörengücü 9 14
7. Balıkesirspor 8 13
8. Bursaspor 8 12
9. İstanbulspor 8 11
10. Erzurum BB 8 11
11. Adana Demirspor 8 10
12. Boluspor 9 8
13. Menemen Belediyespor 8 8
14. Adanaspor 8 7
15. Osmanlıspor 8 7
16. Altınordu 8 5
17. Giresunspor 8 5
18. Eskişehirspor 8 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 9 25
2. Leicester City 10 20
3. Man City 9 19
4. Chelsea 9 17
5. Arsenal 9 15
6. Crystal Palace 9 14
7. Tottenham 9 12
8. Burnley 9 12
9. Sheffield United 9 12
10. Bournemouth 9 12
11. West Ham 9 12
12. Aston Villa 9 11
13. Wolverhampton 9 11
14. M. United 9 10
15. Everton 9 10
16. Brighton 9 9
17. Newcastle 9 8
18. Southampton 10 8
19. Norwich City 9 7
20. Watford 9 4
Takımlar O P
1. Barcelona 9 19
2. Real Madrid 9 18
3. Villarreal 10 17
4. Granada 9 17
5. Real Sociedad 9 16
6. Atletico Madrid 9 16
7. Sevilla 9 16
8. Athletic Bilbao 9 13
9. Getafe 9 13
10. Valencia 9 13
11. Levante 9 11
12. Real Valladolid 9 11
13. Osasuna 9 11
14. Deportivo Alaves 10 11
15. Mallorca 9 10
16. Eibar 9 9
17. Celta de Vigo 9 9
18. Real Betis 9 9
19. Espanyol 9 5
20. Leganés 9 2
banner440
banner545