Alanyaspor taraftarından Mehmetçiğe moral ziyareti
Gaziantep Futbol Kulübü ile Süper Lig'in 9. haftasında karşılaşacak olan Alanyaspor'u taraftarı yalnız bırakmadı. Gaziantep'e giden taraftar grubu takımlarının karşılaşmasından önce sınırda nöbet tutan Mehmetçiğimize moral ziyaretinde bulunmayı da ihmal etmedi.
SPOR 26.10.2019, 13:39 26.10.2019, 13:46
SÜPER Lig'in 9.haftasında Gaziantep deplasmanında liderliğini sürdürmek için ter dökecek Alanyaspor'u taraftarı yalnız bırakmadı. Maç için Gaziantep'e giden bir grup Alanyaspor taraftarı sınırda nöbet tutan Mehmetçiğimize moral ziyaretinde bulundu. Kilis Özel Harekat Lube Müdürlüğüne ziyarette bulunan Şimşekler grubu Suriye sınırında 'Bir ölür,bin diriliriz' yazılı pankart açarak, vatan müdafası için bekleyen Mehmetçiğimizin her zaman yanında olduklarının mesajını verdiler.
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