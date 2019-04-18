Alanyaspor taraftarı isteneni veremedi! Stat boş kaldı

2018-2019 sezonunda Süper Lig’in 28 haftası sonunda temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, 39 bin 129 passolig satışıyla ligin en az passolig kartı satan 2’nci takımı konumunda bulunuyor. En az kart satan Süper Lig takımı ise 16 bin 672 ile Kasımpaşa oldu.Passolig kartında küme düşen Aytemiz Alanyaspor, stadını dolduramayan takımlardan biri oldu. 28 hafta sonunda kendi evinde 14 maç oynayan turuncu yeşilli temsilcimiz toplamda 68 bin 272 seyirciyle ligin en dolu tribününe sahip 10’uncu takımı. Turuncu yeşilli temsilcimizin taraftarları iç sahada oynanan 14 mücadelede maç başına 4 bin 877 seyirci ortalaması performansı ortaya koydu ve bu rakam da Bahçeşehir Okulları Stadı’nın sezon boyunca yüzde 48,15’lik doluluk yaşamasının yolunu açtı. İlginç bir istatistik ise Ankaragücü’nden geldi. Ankaragücü taraftarları sezonun ilk yarısında tüm maçlarını başka stadlarında geçirdi. Yeni yapılan stadında 5 maça çıkan Ankaragücü’nde taraftarlar 71 bin 674 taraftarla yüzde 65’lik ortalamayı ortaya koydu. Ankaragücü taraftarı sadece 5 maçtaki ortalaması ve toplam seyirci sayısıyla iç sahada 14 maç oynayan Alanyaspor’un hem toplam seyirci sayısını hem de stadın doluluk oranını solladı.

Güncelleme Tarihi: 18 Nisan 2019, 14:27