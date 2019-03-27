Alanyaspor tam gaz

SPOR Toto Süper Lig'in 27. haftasında Bursaspor'u konuk edecek olan Aytemiz Alanyaspor, bu maçın hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor. Önceki gün Türkmenistan Ligi şampiyonu Altyn Asyr ile Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda bir hazırlık maçı oynayan ve mücadeleyi Cisse ve Campos'un (p) attığı gollerle 2-1 kazanan turuncu yeşilliler, izin yapmadan hazırlıklarına devam etti. Dün öğlen yapılan tek antrenmana koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan Aytemiz Alanyasporlu futbolcular, daha sonra dar alanda pas çalışması yaptılar. Antrenmanın ikinci bölümünde ise minyatür kale maçı yapan turuncu yeşilliler, şut çalışmasıyla idmanı tamamladılar. Alanyaspor, Bursaspor maçı hazırlıklarına bugün yapacağı antrenmanla devam edecek.

