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Alanyaspor taktik çalıştı 

Süper Lig'de bu hafta deplasmanda karşılaşacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdüren Aytemiz Alanyaspor, bu akşam tesislerinde çalıştı

Alanyaspor taktik çalıştı 

Süper Lig'de bu hafta deplasmanda karşılaşacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdüren Aytemiz Alanyaspor, bu akşam tesislerinde çalıştı

26 Mart 2018 Pazartesi 21:40
Alanyaspor taktik çalıştı 
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ANTRENMANIN ısınma bölümünde pas çalışması ve ayak tenisi oynayan futbolcuları daha sonra dar alanda çift kale maç yaptı. Teknik Direktör Mesut Bakkal gözetiminde yapılan antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Milli takımlarda bulunan Emre Akbaba, Lamine Gassama, Georgios Tzavellas ve Mamadou Fofana ile cumartesi günü FC Tosno ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Birol Parlak ile Remy Riou antrenmana katılmadı. Hafif sakatlıkları bulunan Berkan Emir ve kaleci Ufuk Ceylan ise sağlık ekibi gözetiminde çalıştı. Turuncu yeşilliler, Beşiktaş maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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Anahtar Kelimeler:
Süper LigBeşiktaşAytemiz Alanyaspor
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