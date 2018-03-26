Alanyaspor taktik çalıştı 

ANTRENMANIN ısınma bölümünde pas çalışması ve ayak tenisi oynayan futbolcuları daha sonra dar alanda çift kale maç yaptı. Teknik Direktör Mesut Bakkal gözetiminde yapılan antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Milli takımlarda bulunan Emre Akbaba, Lamine Gassama, Georgios Tzavellas ve Mamadou Fofana ile cumartesi günü FC Tosno ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Birol Parlak ile Remy Riou antrenmana katılmadı. Hafif sakatlıkları bulunan Berkan Emir ve kaleci Ufuk Ceylan ise sağlık ekibi gözetiminde çalıştı. Turuncu yeşilliler, Beşiktaş maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.