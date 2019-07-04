Alanyaspor taktik çalıştı

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Alanyaspor'da çalışmalar son sürat devam ediyor. Dün akşam yapılan taktik antrenmanında çift kale maç yapan turuncu yeşilli oyuncular, Teknik Direktör Erol Bulut'un gözüne girebilmek için birbirleri ile yarıştılar

Alanyaspor taktik çalıştı
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SPOR Toto Süper Lig'deki 4. yılına hazırlanan Alanyaspor, yeni sezon çalışmalarını Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Erol Bulut gözetiminde yapılan antrenmanda taktik çalışması gerçekleştirildi. İdmana, ülkelerinin milli takımlarında yer alan ve izinli olan futbolcular katılmadı. Antrenman öncesi ise genç futbolculardan Veysel Karani Ünal’ın doğum günü pasta kesilerek kutlandı. Ünal'a pastasının ilk dilimini Erol Bulut yedirdi. Alanyaspor, yeni sezon hazırlıklarına bugün yapacağı antrenmanla devam edecek. 

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