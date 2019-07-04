Alanyaspor taktik çalıştı

SPOR Toto Süper Lig'deki 4. yılına hazırlanan Alanyaspor, yeni sezon çalışmalarını Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Erol Bulut gözetiminde yapılan antrenmanda taktik çalışması gerçekleştirildi. İdmana, ülkelerinin milli takımlarında yer alan ve izinli olan futbolcular katılmadı. Antrenman öncesi ise genç futbolculardan Veysel Karani Ünal’ın doğum günü pasta kesilerek kutlandı. Ünal'a pastasının ilk dilimini Erol Bulut yedirdi. Alanyaspor, yeni sezon hazırlıklarına bugün yapacağı antrenmanla devam edecek.