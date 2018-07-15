Alanyaspor şu ana kadar 6 futbolcuyu kadrosuna kattı

SPOR Toto Süper Lig'de 2 sezon geçiren ve 3'üncü sezonuna hazırlanan temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, transferde ekonomik olarak başarılı bir politika izliyor. Yeni sezon öncesi yapılan 6 transferin 5’ine bonservis bedeli olmadan gerçekleştiren turuncu yeşilli yönetim, sadece sağ kanat oyuncusu Djalma’nın kulübü PAOK'a 600 bin Euro bonservis ödedi. Tecrübeli futbolcu ile 2 yıllık da sözleşme imzalandı. Geçen sezonu bir diğer Akdeniz ekibi Antalyaspor’da tamamlayan 29 yaşındaki santrafor Emre Güral, İspanya Ligi ekiplerinden Rayo Vallecano’dan 31 yaşındaki Brezilyalı sağ bek Baiano, 1. Lig’de mücadele eden Eskişehirspor’dan 27 yaşındaki sol bek Kaan Kanat ile 2 yıllık ve 23 yaşındaki on numara Hasan Ayaroğlu ile 3 yıllık sözleşme imzalandı. Son olarak ülkemizde Beşiktaş ve Kayserispor formalarını terleten tecrübeli golcü 33 yaşındaki Brezilyalı Bobo ile 2 yıllık sözleşme imzalandı. Alanyaspor geride kalan 2 yılda ise transferde sadece 2 milyon 750 bin Euro zarar ederek birçok kulübün aksine ekonomik olarak transfer istikrarını sürdürmeyi başardı.

