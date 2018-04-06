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Alanyaspor Store'a görkemli açılış

Aytemiz Alanyaspor'un Atatürk Anıtı yanında bulunan 'Alanyaspor Store' mağazasının açılışı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun katılımıyla yapıldı 

Alanyaspor Store'a görkemli açılış

Aytemiz Alanyaspor'un Atatürk Anıtı yanında bulunan 'Alanyaspor Store' mağazasının açılışı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun katılımıyla yapıldı 

06 Nisan 2018 Cuma 15:20
Alanyaspor Store'a görkemli açılış
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SÜPER Lig'deki temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor'un orjinal ürünlerinin satıldığı Alanyaspor Store Mağazası, bugün yapılan kalabalık bir açılış töreni ile hizmete girdi. 
Açılışa Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel, Alanya Belediye Başkan Vekili Abdullah Öztürk, Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, Alanya 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı ve Adalet Komisyonu Başkanı Aydın Çolak, Alanya Emniyet Müdürü Haşim Çakmaklı, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Serkan Akbaba, AKP İlçe Başkanı Mustafa Toklu, MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, Aytemiz Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Erdal Tamrak, kamu kurumu temsilcileri, teknik direktör Mesut Bakkal, futbolcular ve çok sayıda taraftar katıldı. 

BAKAN ÇAVUŞOĞLU ORJİNAL ÜRÜNLERDEN ALDI

Belediye Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel, Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşmalarının ardından plaket törenine geçildi. Bakan Çavuşoğlu, Alanyaspor Store'un projesini hazırlayan Ak Parti İlçe Başkanı ve Mimar Mustafa Toklu'ya, mağazanın yer tahsisini yapan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel adına Belediye Başkan Vekili Abdullah Öztürk'e birer plaket verdi. Daha sonra kurdele kesimine geçildi. Alanyaspor Store'un açılış kurdelasını Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu kesti ve daha sonra turuncu yeşilli futbolcularla tek tek selamlaştı. Ardından kulübün lisanslı ürünlerden satın alan bakan Çavuşoğlu, futbolcularla toplu halde fotoğraf çektirdi. 
Futbolcular ise açılış töreninin ardından taraftarların ürünlerini imzaladı.

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Son Güncelleme: 06.04.2018 15:32
Anahtar Kelimeler:
AçılışMevlüt ÇavuşoğluAtatürk AnıtıAytemiz Alanyaspor
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