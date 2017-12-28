Alanyaspor Sportif Direktör Taner Savut ile yolları ayırdı

SÜPER Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor'da ayrılıkların ardı arkası kesilmiyor. Geçtiğimiz günlerde Boşnak teknik adam Safet Susic ile yolları ayıran turuncu yeşilli takımda bir ayrılık da bugün yaşandı. Kulüpten yapılan açıklamada, Sportif Direktör Taner Savut ile yolların ayrıldığı duyuruldu. İşte Aytemiz Alanyaspor Kulübü'nden yapılan o yazılı açıklama: "Kulübümüzde 4,5 yıldır Sportif Direktör olarak görev yapan Taner Savut ile karşılıklı olarak anlaşarak ayrıldık. Kulüp Başkanımız Hasan Çavuşoğlu, 'Taner Savut camiamızın içerisinden yetişen bir isim. Futbolun içinde böyle ayrılıklar olabiliyor. Kulübümüze yapmış olduğu hizmetler için teşekkür ediyor ve bundan sonraki yaşamında başarılar diliyoruz' dedi. Taner Savut ise 'Burası benim yuvam. Şartlar gereği görevimden ayrılıyorum. Başkanımız Hasan Çavuşoğlu ve yönetim kurulu üyelerimize her zaman bana verdikleri destek için teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.