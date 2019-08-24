Alanyaspor şov yaptı 4-1

SÜPER Lig'de yeni sezona Kayserispor galibiyetiyle başlayan temsilcimiz Alanyaspor, ligin ikinci maçında bu akşam İstanbul temsilcisi Kasımpaşa'yı ağırladı. Mücadeleye Marafona, Juanfran, Welinton, Caulker, Nsakala, Ceyhun, Siopis, Bakasetas, Efecan, Fernandes ve Cisse ilk 11'i ile başlayan turuncu yeşilliler, aradığı golü 29. dakikada Bakasetas ile buldu. Fernandes’in ortasında ceza sahasında topu karşılayan Efecan, kafasıyla geriden koşu yapan arkadaşı Bakasetas’a indirdi. Bakasetas ise gelişine sert vurdu ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturarak takımını 1-0 öne geçirdi. Bu golün hemen ardından 33. dakikada Hajradinovic topu içeri koşu yapan Yusuf’a gönderdi. Yusuf'un bekletmeden arka direğe gönderdiği pası alan Thiam Mame meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi ve skoru 1-1'e getirdi. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 berabere sonuçlandı.

İKİNCİ YARIDA FARK AÇILDI

Ev sahibi Alanyaspor ikinci yarıya ise bir başka başladı. 54'de sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında Fernandes atağa destek veren Nsakala'ya pas attı. Nsakala ise bekletmeden topu ön direğe gönderdi ve burada topla buluşan Cisse tek vuruşla topu ağlara göndererek skoru 2-1'e getirdi.

60. dakikada ise sahneye Fernandes çıktı. Alanyaspor kontratağında Bakasetas ile duvar pası yapan Fernandes ceza sahasına girerek kaleciyle karşı karşıya kaldı. Topu düzelten Fernandes’in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Fatih'in müdahalesine rağmen ağlarla buluştu ve skor 3-1'e geldi. Maçta son sözü ise sonradan oyuna giren yeni transfer Bammou söyledi. 89'da gelişen Alanyaspor atağında ceza sahası önünde topla buluşan Efecan, topu yanında bulunan Bammou’ya pasladı. Topu düzelten Bammou dönerek ceza sahası çizgisi üzerinden sert vurdu ve maçın skorunu tayin etti: 4-1. Alanyaspor, Süper Lig'de yeni sezonun 2. maçından da galibiyetle ayrılarak puanını 6'ya yükseltti. Kasımpaşa ise 1 puanda kaldı.

Maçtan dakikalar...

68' (Kasımpaşa) Jorge Fernandes altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

64' (Ayt. Alanyaspor) Alanyaspor takımı Welinton Silva ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan Welinton Silva tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

60' (Ayt. Alanyaspor) GOOOLL!! Alanyaspor, Junior Fernandes ile ceza sahası dışında sağ çaprazdan bulduğu gol ile farkı ikiye çıkartıyor.

47' (Ayt. Alanyaspor) Ceza sahası içinde topla buluşan Papiss Cisse, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

45' Maçın ilk yarısı 1-1 sonuçlanıyor

33' (Kasımpaşa) Yusuf Erdoğan, gol pasını veren isim.

6' (Ayt. Alanyaspor) Ceza sahasının çaprazında kazanılan serbest vuruşu Alanyaspor adına Marafona kullanacak.

1' Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

MAÇ BAŞLADI

BUNA göre; kritik mücadeleye ev sahibi olan temsilcimiz Alanyaspor, kalede Marafona, savunmada Juanfran, Welinton, Caulker, Nsakala, orta alanda Ceyhun, Siopis, Bakasetas, hücumda Efecan, Fernandes ve ileri uçta da Cisse ilk 11'i ile başladı. Konuk ekip Kasımpaşa ise sahaya, Fatih, Ben Youssef, Yusuf, Koita, Hajradinovic, Mame Baba, Khalili, Seifeldin, Filipe Fernandes, Aytaç ve Popov ilk 11'i ile başladı.