Alanyaspor şov yaptı 4-1
Süper Lig'de 2'nci haftasında bu akşam Kasımpaşa'yı ağırlayan Alanyaspor, rakibini 4-1 yenerek gol şov yaptı. Turuncu yeşilli takımın golleri Bakasetas, Cisse, Fernandes ve Bammou'dan geldi
SÜPER Lig'de yeni sezona Kayserispor galibiyetiyle başlayan temsilcimiz Alanyaspor, ligin ikinci maçında bu akşam İstanbul temsilcisi Kasımpaşa'yı ağırladı. Mücadeleye Marafona, Juanfran, Welinton, Caulker, Nsakala, Ceyhun, Siopis, Bakasetas, Efecan, Fernandes ve Cisse ilk 11'i ile başlayan turuncu yeşilliler, aradığı golü 29. dakikada Bakasetas ile buldu. Fernandes’in ortasında ceza sahasında topu karşılayan Efecan, kafasıyla geriden koşu yapan arkadaşı Bakasetas’a indirdi. Bakasetas ise gelişine sert vurdu ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturarak takımını 1-0 öne geçirdi. Bu golün hemen ardından 33. dakikada Hajradinovic topu içeri koşu yapan Yusuf’a gönderdi. Yusuf'un bekletmeden arka direğe gönderdiği pası alan Thiam Mame meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi ve skoru 1-1'e getirdi. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 berabere sonuçlandı.
İKİNCİ YARIDA FARK AÇILDI
Ev sahibi Alanyaspor ikinci yarıya ise bir başka başladı. 54'de sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında Fernandes atağa destek veren Nsakala'ya pas attı. Nsakala ise bekletmeden topu ön direğe gönderdi ve burada topla buluşan Cisse tek vuruşla topu ağlara göndererek skoru 2-1'e getirdi.
60. dakikada ise sahneye Fernandes çıktı. Alanyaspor kontratağında Bakasetas ile duvar pası yapan Fernandes ceza sahasına girerek kaleciyle karşı karşıya kaldı. Topu düzelten Fernandes’in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Fatih'in müdahalesine rağmen ağlarla buluştu ve skor 3-1'e geldi. Maçta son sözü ise sonradan oyuna giren yeni transfer Bammou söyledi. 89'da gelişen Alanyaspor atağında ceza sahası önünde topla buluşan Efecan, topu yanında bulunan Bammou’ya pasladı. Topu düzelten Bammou dönerek ceza sahası çizgisi üzerinden sert vurdu ve maçın skorunu tayin etti: 4-1. Alanyaspor, Süper Lig'de yeni sezonun 2. maçından da galibiyetle ayrılarak puanını 6'ya yükseltti. Kasımpaşa ise 1 puanda kaldı.
Maçtan dakikalar...
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80' (Ayt. Alanyaspor) Alanyaspor takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan Efecan Karaca tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
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78' (Kasımpaşa) Kasımpaşa takımında Karim Hafez hakem Serkan Tokat tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
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76' (Ayt. Alanyaspor) Alanyaspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Anastasios Bakasetas çıkıyor ve yerine Salih Uçan oyuna giriyor.
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75' (Ayt. Alanyaspor) Yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafeden kazanılan serbest vuruşu Alanyaspor adına Welinton Silva kullanacak.
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75' (Kasımpaşa) İlhan Depe ile Manolis Siopis arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu İlhan Depe. Yarı alanın ortalarından Alanyaspor takımı oyuna başlayacak.
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73' (Ayt. Alanyaspor) Sol kanatta ceza sahası yan çizgisinden Fabrice N'Sakala ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
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72' (Ayt. Alanyaspor) Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Fabrice N'Sakala ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
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71' (Ayt. Alanyaspor) Alanyaspor takımında oyuncu değişikliği; Junior Fernandes oyundan çıkarken Djalma Campos oyuna giren isim.
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70' (Kasımpaşa) Kasımpaşa takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Mame Thiam çıkıyor ve yerine Mustafa Pektemek oyuna giriyor.
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70' (Kasımpaşa) Ceza sahası içinde topla buluşan Syam Ben Youssef, penaltı noktası çevresinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
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68' (Kasımpaşa) Jorge Fernandes altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
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68' Kasımpaşa takımında, taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Abdul Khalili.
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67' Alanyaspor takımında Papiss Cisse faul yapıyor. Taç çizgisine yakın bir noktada faul yapılan oyuncu Strahil Popov.
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67' (Ayt. Alanyaspor) Alanyaspor takımında Papiss Cisse hakem Serkan Tokat tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
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64' (Ayt. Alanyaspor) Alanyaspor takımı Welinton Silva ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan Welinton Silva tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.
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63' (Kasımpaşa) Kasımpaşa takımında oyuncu değişikliği; Haris Hajradinovic oyundan çıkarken Veysel Sarı oyuna giren isim.
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63' (Kasımpaşa) Kasımpaşa takımından Haris Hajradinovic sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
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63' (Kasımpaşa) Kasımpaşa, Haris Hajradinovic ile köşe vuruşu kullanıyor.
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62' (Kasımpaşa) Kasımpaşa, Abdul Khalili ile köşe vuruşu kullanıyor.
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62' (Kasımpaşa) Kasımpaşa takımından Abdul Khalili sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
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62' (Kasımpaşa) Kasımpaşa, Abdul Khalili ile köşe vuruşu kullanıyor.
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61' (Kasımpaşa) Sol kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan Karim Hafez ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
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61'(Kasımpaşa) Kasımpaşa takımında, ceza sahasının çaprazından kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Karim Hafez.
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61' (Ayt. Alanyaspor) Alanyaspor takımında Efecan Karaca hakem Serkan Tokat tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
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61' (Ayt. Alanyaspor) Alanyaspor takımında Efecan Karaca faul yapıyor. Taç çizgisine yakın bir noktada faul yapılan oyuncu İlhan Depe.
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61' (Kasımpaşa) Kasımpaşa takımında oyuncu değişikliği; Yusuf Erdoğan oyundan çıkarken İlhan Depe oyuna giren isim.
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60' (Ayt. Alanyaspor) GOOOLL!! Alanyaspor, Junior Fernandes ile ceza sahası dışında sağ çaprazdan bulduğu gol ile farkı ikiye çıkartıyor.
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58' (Kasımpaşa) Kasımpaşa takımından Karim Hafez sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
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57' (Ayt. Alanyaspor) Rakip ceza sahasının dışında kaleyi karşıdan gören bir noktada Junior Fernandes için ofsayt bayrağı kalkıyor.
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57' (Kasımpaşa) Taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruşu Kasımpaşa adına Haris Hajradinovic kullanacak.
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56' (Ayt. Alanyaspor) Alanyaspor takımında Fabrice N'Sakala, sarı kart görüyor.
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56' (Ayt. Alanyaspor) Bengali Koita, taç çizgisine yakın bir yerde Fabrice N'Sakala tarafından faulle durduruluyor.
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54' (Ayt. Alanyaspor) Fabrice N'Sakala, gol pasını veren isim.
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54' (Ayt. Alanyaspor) GOOOLL!! Papiss Cisse takımını öne geçiren golü atıyor.
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53' (Ayt. Alanyaspor) Efecan Karaca ceza sahası içinde altıpas üzerinde topla buluşuyor ancak öncesinde yardımcı hakem ofsaytı işaret ediyor.
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53' (Ayt. Alanyaspor) Alanyaspor takımının ceza sahasının hemen dışındaki bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Steven Caulker geçiyor.
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53' (Kasımpaşa) Mame Thiam - Manolis Siopis mücadelesinde hakem, ceza sahasının dışında bir noktada Alanyaspor lehine faul kararı veriyor.
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51' (Ayt. Alanyaspor) Alanyaspor takımının taç çizgisine yakın bir noktadan kazandığı serbest vuruş için topun başına Fabrice N'Sakala geçiyor.
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51' (Kasımpaşa) Fabrice N'Sakala, Bengali Koita tarafından faulle durduruluyor. Alanyaspor, taç çizgisine yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.
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49' (Kasımpaşa) Sol çaprazdan Karim Hafez ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
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49' (Kasımpaşa) Orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazanılan serbest vuruşu Kasımpaşa adına Strahil Popov kullanacak.
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48' (Ayt. Alanyaspor) Alanyaspor takımında Fabrice N'Sakala orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde faul yapıyor.
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48' (Ayt. Alanyaspor) Alanyaspor takımının yarı alanının ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Ceyhun Gülselam geçiyor.
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48' (Kasımpaşa) Kasımpaşa takımında Mame Thiam yarı alanının ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada topu eliyle kontrol ediyor.
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47' (Ayt. Alanyaspor) Ceza sahası içinde topla buluşan Papiss Cisse, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
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47' (Ayt. Alanyaspor) Alanyaspor takımının orta yuvarlağa yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Ceyhun Gülselam geçiyor.
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47' (Kasımpaşa) Aytaç Kara ile Anastasios Bakasetas arasındaki mücadele hakem tarafından faulnedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Aytaç Kara.Orta yuvarlağa yakın bir bölgede Alanyaspor takımı oyuna başlayacak.
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46' (Ayt. Alanyaspor) Karim Hafez, orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde Efecan Karaca tarafından faule maruz kalıyor.
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46' (Kasımpaşa) Kasımpaşa takımında, orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Karim Hafez.
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46' Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.
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45' Maçın ilk yarısı 1-1 sonuçlanıyor
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45' (Ayt. Alanyaspor) Ceza sahası içinde topla buluşan Welinton Silva, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
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45' (Ayt. Alanyaspor) Alanyaspor takımında, ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Anastasios Bakasetas.
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45' (Kasımpaşa) Kasımpaşa takımında Abdul Khalili hakem Serkan Tokat tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
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45' (Ayt. Alanyaspor) Ceyhun Gülselam, rakip ceza sahasına girmeden kaleye şut çekiyor, kaleci Fatih Öztürk kurtarıyor.
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45' (Ayt. Alanyaspor) Alanyaspor takımında, orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Fabrice N'Sakala.
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45' (Kasımpaşa) Orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde Junior Fernandes, Strahil Popov tarafından faulle durduruluyor.
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45' (Kasımpaşa) Kasımpaşa takımından Yusuf Erdoğan sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
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45' (Kasımpaşa) Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Karim Hafez ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
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43' (Kasımpaşa) Bengali Koita önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahası sağ iç çaprazında topla buluşan Bengali Koita tarafından çekilen şutdefansın müdahalesiyle engelleniyor.
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41' (Ayt. Alanyaspor) Bu dakikada Alanyaspor takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.Şutu çeken isim Manolis Siopis
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41' (Ayt. Alanyaspor) Sol kanatta ceza sahası yan çizgisinden Fabrice N'Sakala ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
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41' (Kasımpaşa) Ceza sahası içinde sağ çaprazdan Bengali Koita ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
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35' (Ayt. Alanyaspor) Hakem oyunu ofsayt gerekçesiyle bir kez daha durduruyor. Rakip ceza sahasında ofsayta düşen oyuncu Junior Fernandes
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35' (Ayt. Alanyaspor) Ceza sahası içinde topla buluşan Efecan Karaca, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.
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33' (Kasımpaşa) Yusuf Erdoğan, gol pasını veren isim.
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33' (Kasımpaşa) GOOOLL!! Skora 1 - 1 eşitlik geldi. Kasımpaşa, Mame Thiam ile aradığı golü buldu.
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32' (Ayt. Alanyaspor) Alanyaspor, Welinton Silva ile yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafeden serbest vuruş kullanacak.
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31' (Kasımpaşa)Kasımpaşa takımında Mame Thiam hakem Serkan Tokat tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
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31' (Kasımpaşa) Kasımpaşa takımında Mame Thiam faul yapıyor. Kasımpaşa yarı alanının ortalarında kaleye uzak mesafede faul yapılan oyuncu Manolis Siopis.
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29' (Ayt. Alanyaspor) Golün asistini yapan isim Efecan Karaca.
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29' (Ayt. Alanyaspor) GOOOLL!! Anastasios Bakasetas takımını öne geçiren golü atıyor.
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27' (Ayt. Alanyaspor) Alanyaspor takımının orta saha çizgisine yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Welinton Silva geçiyor.
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27' (Kasımpaşa) Welinton Silva, Mame Thiam tarafından faulle durduruluyor. Alanyaspor, orta saha çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.
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23' (Kasımpaşa) Aytaç Kara, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
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22' (Ayt. Alanyaspor) Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Anastasios Bakasetas ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
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22' (Ayt. Alanyaspor) Anastasios Bakasetas ile Alanyaspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
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22' (Ayt. Alanyaspor) Papiss Cisse tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.
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20'(Kasımpaşa) Kasımpaşa, Karim Hafez ile ceza sahasının çaprazından serbest vuruş kullanacak.
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20' (Ayt. Alanyaspor) Karim Hafez, ceza sahasının çaprazında Efecan Karaca tarafından faulle durduruluyor.
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20' (Kasımpaşa) Kasımpaşa takımında, orta saha çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Abdul Khalili.19' (Ayt. Alanyaspor) Alanyaspor takımında Welinton Silva, sarı kart görüyor.
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19' (Ayt. Alanyaspor) Alanyaspor takımında Welinton Silva faul yapıyor. Orta
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17' (Ayt. Alanyaspor) Alanyaspor takımından Juanfran sağ kanatta çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
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17' Alanyaspor takımında Junior Fernandes yarı alanının ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada topu eliyle kontrol ediyor.
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17' Kasımpaşa takımının yarı alanının ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Syam Ben Youssef geçiyor.
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15' (Kasımpaşa) Kasımpaşa takımından Karim Hafez sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
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14' (Kasımpaşa) Kasımpaşa takımının yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafede kazanılan serbest vuruşu Kasımpaşa adına Syam Ben Youssef kullanacak.
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14' (Ayt. Alanyaspor) Bengali Koita, yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafede Fabrice N'Sakala tarafından faule maruz kalıyor.
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12' (Ayt. Alanyaspor) Alanyaspor takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına çok yaklaşıyor. Kale ağzından Papiss Cisse tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.
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9' (Ayt. Alanyaspor) Sağ çaprazdan Papiss Cisse ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
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9' (Ayt. Alanyaspor) Taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruşu Alanyaspor adına Welinton Silva kullanacak.
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9' (Kasımpaşa) Kasımpaşa takımında Yusuf Erdoğan taç çizgisine yakın bir yerde topa eliyle müdahale ettiğinden oyun duruyor.
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8' (Ayt. Alanyaspor) Alanyaspor takımından Juanfran sağ kanatta çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
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6' (Ayt. Alanyaspor) Ceza sahasının çaprazında kazanılan serbest vuruşu Alanyaspor adına Marafona kullanacak.
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6' (Kasımpaşa) Fabrice N'Sakala, ceza sahasının çaprazında Abdul Khalili tarafından faulle durduruluyor.
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5' (Ayt. Alanyaspor) Alanyaspor takımından Junior Fernandes sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
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3' (Kasımpaşa) Kasımpaşa, Abdul Khalili ile orta yuvarlaktan serbest vuruş kullanacak.
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3' (Ayt. Alanyaspor) Efecan Karaca – Abdul Khalili mücadelesinde hakem, orta yuvarlakta Kasımpaşa lehine faul kararı veriyor.
- 1' Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.
MAÇ BAŞLADI
BUNA göre; kritik mücadeleye ev sahibi olan temsilcimiz Alanyaspor, kalede Marafona, savunmada Juanfran, Welinton, Caulker, Nsakala, orta alanda Ceyhun, Siopis, Bakasetas, hücumda Efecan, Fernandes ve ileri uçta da Cisse ilk 11'i ile başladı. Konuk ekip Kasımpaşa ise sahaya, Fatih, Ben Youssef, Yusuf, Koita, Hajradinovic, Mame Baba, Khalili, Seifeldin, Filipe Fernandes, Aytaç ve Popov ilk 11'i ile başladı.