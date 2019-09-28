Alanyaspor-Sivasspor: Şans bizden yana değildi 1-1

LİDER Aytemiz Alanyaspor, bu akşam Sivasspor ile Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Maçın henüz 1. dakikasında Fernando'nun şok golüyle 1-0 geriye düşen turuncu yeşilliler, ilk yarıda Fernandes ve Cisse ile çok sayıda fırsattan yararlanamadı. Soyunma odasına 1-0 geride giren temsilcimiz, ikinci yarının 61. dakikasında aradığı golü Cisse ile buldu. Efecan'ın sağ kanattan sol ayağıyla yaptığı müthiş ortaya harika yükselen Cisse, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve skoru 1-1'e getirdi. Golün ardından ataklarını daha da sıklaştıran Alanyaspor 1 dakika sonra Cisse ile net bir fırsatı daha harcadı. 62'de Efecan'ın sağ taraftan içeri çevirdiği topta Cisse zor pozisyonda vuruşunu yaptı ancak top az farkla yandan dışarı gitti. 76. dakikada ise Sivasspor gole yaklaşan taraf oldu. Savunmanın arkasına atılan pasla kaleciyle karşı karşıya kalan Yatabare vuruşunu yaptı ancak Marafona topu kornere çelerek mutlak golü önledi. Mücadelede başka gol olmadı ve Alanyaspor ile Sivasspor puanları paylaştı. Alanyaspor 14 puana yükselerek liderliğini sürdürürken, Sivasspor ise 9 puana yükseldi.