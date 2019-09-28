Alanyaspor-Sivasspor: Şans bizden yana değildi 1-1
Süper Lig'de lider Aytemiz Alanyaspor, 6. hafta maçında ağırladığı Sivasspor ile sahasında 1-1 berabere kaldı. Henüz 1. dakikada Fernando'nun şok golüyle geriye düşen turuncu yeşilliler, 61. dakikada Cisse'nin attığı golle 1 puanı kurtararak yenilmezliğini sürdürdü
LİDER Aytemiz Alanyaspor, bu akşam Sivasspor ile Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Maçın henüz 1. dakikasında Fernando'nun şok golüyle 1-0 geriye düşen turuncu yeşilliler, ilk yarıda Fernandes ve Cisse ile çok sayıda fırsattan yararlanamadı. Soyunma odasına 1-0 geride giren temsilcimiz, ikinci yarının 61. dakikasında aradığı golü Cisse ile buldu. Efecan'ın sağ kanattan sol ayağıyla yaptığı müthiş ortaya harika yükselen Cisse, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve skoru 1-1'e getirdi. Golün ardından ataklarını daha da sıklaştıran Alanyaspor 1 dakika sonra Cisse ile net bir fırsatı daha harcadı. 62'de Efecan'ın sağ taraftan içeri çevirdiği topta Cisse zor pozisyonda vuruşunu yaptı ancak top az farkla yandan dışarı gitti. 76. dakikada ise Sivasspor gole yaklaşan taraf oldu. Savunmanın arkasına atılan pasla kaleciyle karşı karşıya kalan Yatabare vuruşunu yaptı ancak Marafona topu kornere çelerek mutlak golü önledi. Mücadelede başka gol olmadı ve Alanyaspor ile Sivasspor puanları paylaştı. Alanyaspor 14 puana yükselerek liderliğini sürdürürken, Sivasspor ise 9 puana yükseldi.
Trabzonspor - Beşiktaş derbisi nasıl sonuçlanır?
|İmsak
|05:24
|Güneş
|06:43
|Öğle
|12:53
|İkindi
|16:15
|Akşam
|18:52
|Yatsı
|20:07
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|5
|13
|2. Fenerbahçe
|5
|10
|3. Gazişehir
|5
|10
|4. Sivasspor
|5
|8
|5. Başakşehir
|6
|8
|6. Denizlispor
|6
|8
|7. Galatasaray
|5
|8
|8. Çaykur Rizespor
|6
|8
|9. Malatyaspor
|5
|7
|10. Kasımpaşa
|6
|7
|11. Trabzonspor
|5
|6
|12. Konyaspor
|5
|6
|13. Beşiktaş
|5
|5
|14. Göztepe
|5
|5
|15. Antalyaspor
|5
|5
|16. Ankaragücü
|5
|5
|17. Kayserispor
|5
|3
|18. Gençlerbirliği
|5
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|6
|11
|2. Akhisar Bld.Spor
|5
|10
|3. Keçiörengücü
|6
|10
|4. Adana Demirspor
|5
|9
|5. Fatih Karagümrük
|5
|9
|6. İstanbulspor
|6
|9
|7. Bursaspor
|5
|9
|8. Hatayspor
|5
|8
|9. Altay
|5
|8
|10. Balıkesirspor
|5
|7
|11. Erzurum BB
|5
|7
|12. Osmanlıspor
|5
|7
|13. Adanaspor
|5
|5
|14. Altınordu
|5
|4
|15. Menemen Belediyespor
|5
|4
|16. Boluspor
|6
|2
|17. Giresunspor
|5
|2
|18. Eskişehirspor
|5
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|7
|21
|2. Man City
|6
|13
|3. West Ham
|7
|12
|4. Tottenham
|7
|11
|5. Leicester City
|6
|11
|6. Chelsea
|7
|11
|7. Bournemouth
|7
|11
|8. Arsenal
|6
|11
|9. Crystal Palace
|7
|11
|10. Burnley
|7
|9
|11. M. United
|6
|8
|12. Sheffield United
|7
|8
|13. Wolverhampton
|7
|7
|14. Southampton
|7
|7
|15. Everton
|6
|7
|16. Brighton
|7
|6
|17. Norwich City
|7
|6
|18. Aston Villa
|7
|5
|19. Newcastle
|6
|5
|20. Watford
|7
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|6
|14
|2. Barcelona
|7
|13
|3. Real Sociedad
|6
|13
|4. Atletico Madrid
|6
|13
|5. Athletic Bilbao
|7
|12
|6. Villarreal
|7
|11
|7. Granada
|6
|11
|8. Sevilla
|6
|10
|9. Valencia
|7
|9
|10. Real Betis
|7
|8
|11. Getafe
|7
|7
|12. Levante
|6
|7
|13. Osasuna
|6
|7
|14. Real Valladolid
|6
|6
|15. Celta de Vigo
|6
|6
|16. Eibar
|6
|5
|17. Deportivo Alaves
|6
|5
|18. Espanyol
|6
|5
|19. Mallorca
|6
|4
|20. Leganés
|6
|2