Alanyaspor-Sivasspor: Canlı Anlatım (28.09.2019)

96' Sarı Kart Volkan Egri

95' Hakeme itirazlarını sürdüren Yatabare sarı kart gördü.

93' GOL İPTAL! Sivasspor'da Yatabare rakibinden çaldığı topu ağlara gönderdi ancak hakem pozisyonda faul tespit ettiği için gol geçerlilik kazanmadı.

93' Sol taraftan ceza sahasına giren ve yerde kalan Fernando penaltı bekledi fakat hakem oyunu devam ettiriyor.

91' Hakem Halil Umut Meler zaman geçirdiği gerekçesiyle kaleci Samassa'ya sarı kart gösterdi.

90' Sivasspor'da Mert Hakan Yandaş oyundan alındı. Kalan bölümde Armin Djerlek görev yapacak.

89' Karşılaşmanın sonuna en az dört dakika daha eklendi.

86' KALECİ DUVAR ÖRDÜ! Welinton'un derin pasıyla topla buluşan Cisse sağ ayağının dışıyla vuruşunu yaptı ama top yine Samassa'da kaldı.

85' Djalma Campos rakibinden kazandığı topla hızlı hücuma çıktı fakat Appindangoye kritik bir müdahale ile rakibinin ceza sahasına girmesine izin vermedi.

83' YİNE SAMASSA! Djalma Campos'un ceza yayının üzerinden sol ayağıyla yaptığı vuruş yine kaleci Samassa'da kaldı.

83' Efecan'ın ortasında arka direkte topla buluşan Bammou şutunu attı ancak top yine savunmadan döndü

86' KALECİ DUVAR ÖRDÜ! Welinton'un derin pasıyla topla buluşan Cisse sağ ayağının dışıyla vuruşunu yaptı ama top yine Samassa'da kaldı.

85' Djalma Campos rakibinden kazandığı topla hızlı hücuma çıktı fakat Appindangoye kritik bir müdahale ile rakibinin ceza sahasına girmesine izin vermedi.

83' YİNE SAMASSA! Djalma Campos'un ceza yayının üzerinden sol ayağıyla yaptığı vuruş yine kaleci Samassa'da kaldı.

83' Efecan'ın ortasında arka direkte topla buluşan Bammou şutunu attı ancak top yine savunmadan döndü

83' Alanyaspor son değişikliğini de yaptı. Ceyhun Gülselam oyundan alınırken yerine Djalma Campos girdi.

81' İKİ SÜPER HAREKET! Ceyhun Gülselam oldukça uzak bir mesafeden çok sert bir şut attı ancak kaleci Marafona harika uzandı ve direğe de çarpan top kornere gitti.

79' Sivasspor son dakikalarda topla daha fazla oynayan taraf.

76' KALECİ KURTARDI! Savunmanın arkasına atılan pasla kaleciyle karşı karşıya kalan Yatabare vuruşunu yaptı ancak Marafona topu kornere çelerek mutlak golü önledi.

74' Bakasetas'ın kullandığı serbest vuruşta arka direğe seken top savunmanın müdahalesi ile kornere gitti.

73' Efecan'ın pasıyla sağ kanatta hareketlenen Siopis son çizgiye inmeden yerde kaldı ve ev sahibi ekip serbest vuruş kazandı.

72' Ev sahibi ekipte Şilili Junior Fernandes oyundan alınırken yerine Yacine Bammou giriyor.

69' Ceza sahasının sağ tarafında topla buluşan ve rakibinden sıyrılan Cisse arka direğe ortaladı fakat savunma topu kornere attı.

67' Mert Hakan'ın ortasında Yatabare uygun durumda yükseldi fakat kafayı vuramadı.

65' Sivasspor'da erken gelen golün asistini yapan Traore oyundan alınırken yerine Isaac Cofie girdi.

62' DIŞARI GİTTİ! Efecan'ın sağ taraftan içeri çevirdiği topta Cisse zor pozisyonda vuruşunu yaptı ancak top az farkla yandan dışarı gitti.

62' Alanyaspor'da Juanfran oyuna devam ediyor ve yerini Salih Uçan'a bırakıyor.

61' Asist Efecan Karaca

61' GOL! Efecan'ın sağ kanattan yaptığı ortada harika yükselen Papiss Cisse kafayı vurdu ve topu ağlara gönderdi.

58' Alanyaspor'da Juanfran, Fernando'ya yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü. Pozisyonun ardından Alanyaspor sağ beki sakatlık yaşıyor.

57' Uğur Çiftçi'nin sol kanattan yaptığı ortada Kone'nin kafa vuruşu kaleci Marafona'da kaldı.

54' GOL İPTAL! Efecan'ın kale sahasına gönderdiği topu Fernandes yakın mesafeden ağlara gönderdi ama yardımcı hakemin bayrağını kaldırması sonucu ağlara giden top gol geçerliliği kazanmadı.

54' Rakip savunmadan topu çalan Ceyhun sağ çaprazdan çok sert vurdu ama kaleci Samassa topu kornere çeldi.

53' Topla birlikte ceza sahasına giren Siopis şutunu attı fakat top savunmadan döndü. Seken topu Fernandes içeri ortaladı ancak savunma bir kez daha topu uzaklaştırmayı başardı.

52' Alanyaspor ikinci yarıya baskılı başladı. Ev sahibi ekip beraberlik golü için çok adamla rakip sahada boşluk arıyor.

50' KALECİ BAŞARILI! Alanyaspor'da Efecan ceza sahasına girdikten sonra son çizgiden dışarı çevirdi. Savunmanın uzaklaştırdığı top sonrası N'Sakala topla buluştu ve ceza sahası dışından çok sert vurdu fakat kaleci Samassa soluna iyi uzanarak topu çelmeyi başardı.

49' DİREKTEN DÖNDÜ! Juanfran'ın uzun taç atışında Fernandes ceza sahasında topla buluştu ve topu geriden destek veren Ceyhun'a aktardı. Ceyhun'un sert şutunda top yan direğe çarparak yeniden oyun alanına döndü.

47' Topla rakip ceza sahasına yaklaşan Juanfran şutunu attı ancak top yandan dışarı gitti.

45' Halil Umut Meler'in işaretiyle maçta ikinci yarı başladı.

45' Sivasspor'da ikinci yarının başında Erdoğan Yeşilyurt yerine Arouna Kone oyuna giriyor.

DA Hakem ilk yarının son düdüğünü çaldı. Konuk ekip ilk dakikada bulduğu golle devre arasına 1-0'lık üstünlükle giriyor.

46' İNANILMAZ KARAMBOL! Alanyaspor köşe vuruşunda Ceyhun kafayı vurdu. Cisse'nin karıştırdığı bölgede kaleci Samassa topu kontrol edemedi. Sonrasında ise savunma topu kornere göndermeyi başardı.

45' Bakasetas'ın ortasında Welinton topu arka direğe yolladı. Müsait durumdaki Fernandes'in kafa vuruşunda top yandan dışarı gitti.

45' İlk yarının sonuna iki dakika ilave edildi.

45' Serbest vuruş sonrası topu kazanan Siopis hızlı çıkmak istedi. Rakibini faulle durduran Uğur Çiftçi sarı kart gördü.

43' Yatabare'ye yapılan müdahale sonrası konuk ekip rakip sahanın ortalarından serbest vuruş kazandı.

41' Alanyaspor rakip kaleye tehlikeli geldi. Önce kale sahasına yapılan ortada Cisse topukla vuruşunu yaptı ancak top kaleye yönelmedi. Sonrasında ise Fernandes'in ortasıyla topla buluşan Bakasetas'a savunma vuruş izni vermedi.

40' Sivasspor maçta uzun bir süre sonra fazla sayıda isabetli pas yaptı ancak tehlike yaratamadılar.

37' Kullanılan serbest vuruşta ceza sahası içerisinde karambol yaşandı ancak Alanyaspor savunması topu uzaklaştırmayı başardı.

36' Konuk ekip Fernando'nun yerde kalmasıyla sol kanattan serbest vuruş kazandı.

35' Şilili Fernandes'in vuruşunda top barajdan döndü. Pozisyonun devamında ise Welinton rakibine faul yaptı.

33' Fernandes bir kez daha rakip sahada yerde kaldı. Hakem elle oynama tespit etti ve pozisyonun ardından Alanyaspor lehine serbest vuruş kararı verdi.

31' Junior Fernandes orta sahada yerde kaldı ve sakatlık geçiriyor.

29' Ceyhun'un ceza sahasının hemen dışından yaptığı vuruş rakip savunmaya çarptı ve kaleye gitmedi.

26' Ev sahibi ekip bu bölüme kadar hücumlarının büyük bir kısmını sağ kanattan gerçekleştirdi.

23' Juanfran'ın sağ kanattan yaptığı ortada ön direkteki Bakasetas ince bir dokunuş yaptı ama top kaleci Samassa'da durdu.

22' Alanyaspor'da Junior Fernandes sol ayak bileğinden ufak bir sakatlık yaşadı fakat oyuna devam edecek.

20' Sivasspor rakibini daha çok kendi sahasında karşılıyor.

15' Rakibinden kazandığı topla rakip sahaya kadar ilerleyen Fernandes sol taraftan ceza sahasına girdi ve sol ayağıyla vuruşunu yaptı ancak isabet sağlayamadı.

15' Hakeme itirazlarını sürdüren Bakasetas maçtaki ilk sarı kartı gördü.

10' Bu dakikaya kadar geçen bölümde topla daha çok oynayan taraf ev sahibi ekip oldu. Sivasspor ise zaman zaman rakip sahada boşluklar yakaladı ancak bu pozisyonları net fırsatlara dönüştüremedi.

7' Alanyaspor çok adamla rakip sahada boşluk arıyor.

5' Juanfran sağ kanattan atağa destek verdi ve kale sahasına sert bir orta gönderdi fakat savunma araya girerek Cisse'nin topla buluşmasına izin vermedi.

3' Efecan sağ kanattan ortasını yapmak istedi fakat top oyun alanının dışına gidiyor.

1' Konuk ekibi öne geçiren golde asisti yapan isim Abdou Razak Traore oldu.

1' GOL! Traore'nin pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Fernando dönerek kaleyi gördü ve sağ ayağıyla yaptığı düzgün vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi.

MAÇ BAŞLADI

MÜCADELEYE ev sahibi Aytemiz Alanyaspor, kalede Marafona, savunmada Juanfran, Welinton, Caulker, Nsakala, orta alanda Ceyhun, Siopis, Bakasetas, hücumda Efecan, Fernandes ve ileri uçta da Cisse ilk 11'i ile başladı

Konuk ekip Sivasspor ise Samassa, Uğur, Appindangoye, Fernando, Mert Hakan, Yatabare, Erdoğan, Hakan, Emre, Augusto ve Caner ilk 11'i ile sahaya çıktı..