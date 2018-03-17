Alanyaspor seyirci sayısında 6 takımı solladı

GALATASARAY'IN 38 bin 885 ortalama seyirci sayısı ile zirvede yer aldığı tabloda, Aytemiz Alanyaspor 5 bin 87 ortalama ile 12. sırada yer aldı. Akhisarspor, Karabükspor, Gençlerbirliği, Kasımpaşa ve Osmanlıspor'u geride bırakan turuncu yeşilliler, şampiyonluk adaylarından Başakşehir'i bile altına aldı. Alanyaspor'un bu sezon iç sahada oynadığı 12 maçı, toplamda 61 bin 41 biletli seyirci izledi. Başakşehir ise 59 bin 597'de kaldı.