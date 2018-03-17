Alanyaspor seyirci sayısında 6 takımı solladı

GALATASARAY'IN 38 bin 885 ortalama seyirci sayısı ile zirvede yer aldığı tabloda, Aytemiz Alanyaspor 5 bin 87 ortalama ile 12. sırada yer aldı. Akhisarspor, Karabükspor, Gençlerbirliği, Kasımpaşa ve Osmanlıspor'u geride bırakan turuncu yeşilliler, şampiyonluk adaylarından Başakşehir'i bile altına aldı. Alanyaspor'un bu sezon iç sahada oynadığı 12 maçı, toplamda 61 bin 41 biletli seyirci izledi. Başakşehir ise 59 bin 597'de kaldı.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.