HARİTA Mühendisliği okuyan Salih Gülen, Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Gümüşhanespor'un maçlarını da kaçırmıyor ve taraftarlarla birlikte takıma destek verirken Alanyaspor atkısını yanından ayırmıyor. Futbolu çok sevdiği her halinden belli olan Alanyalı genç "Doğduğun, büyüdüğün şehrin takımını destekle, belki her zaman mutlu edemez, belki her zaman kazanamaz ama gerçekten sevmeyi, gerçekten aşık olmayı öğretir" diyerek Alanyaspor ve futbol sevgisini ifade etti.