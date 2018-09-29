Alanyaspor seriye bağladı! Son kurban Akhisarspor

SPOR Toto Süper Lig'in 7. hafta maçında bugün Akhisarspor'u konuk eden Aytemiz Alanyaspor, rakibini 2-0 yenerek müthiş bir galibiyet elde etti. Ligde sırasıyla Göztepe, Trabzonspor ve Kasımpaşa'yı yenen turuncu yeşillilerin son kurbanı da Akhisarspor oldu. Maça baskılı başlayan ve 7. dakikada Cisse'nin kafa golüyle 1-0 öne geçen Alanyaspor, ilk yarıda soyunma odasına önde girdi. İkinci yarıya baskılı başlayan ise Akhisarspor oldu ancak Alanyaspor savunması hatasız oynadı. 69'da rakibinin ayağına basarak faul yapan Sackey, ikinci sarı karttan oyun dışında kaldı. Bu dakikadan sonra 10 kişi kalan turuncu yeşillilerde oyuna sonradan giren Junior Fernandes şık bir gol atarak takımını rahatlattı. Akhisarspor'un tek golü ise 90. dakikada Seleznov'dan geldi. Aytemiz Alanyaspor bu galibiyetle 12 puana yükselirken, konuk ekip Akhisarspor ise 5 puanda kaldı.

Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2018, 18:08