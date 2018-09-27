Alanyaspor 'Sema-Eray Erdem'e konuk oldu 

'ALANYASPORUM Okulumda' Projesi'nin 15'inci durağı Sema-Eray Erdem Ortaokulu oldu. Proje kapsamında futbolcular Djalma Campos, Wanderson Baiano, Ceyhun Gülselam ve Merih Demiral öğrencilerle bir araya geldi. Programa Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, Alanyaspor Genel Sekreteri Fikret Arık, Passolig ve kombine karttan sorumlu yönetim kurulu üyesi Fahri Gürses, Teknik Direktör Mesut Bakkal, proje yürütücüsü Yusuf Yılmaz, Alanyaspor Genel Koordinatörü Mevlüthan Çavuşoğlu, Alanyaspor Genel Müdürü Muhammed Ak, okul müdürü Murat Ergin Gözütok, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Öğrenciler, futbolcuları okul girişinde coşkuyla karşıladı.

2023'E KADAR DEVAM

Okul Müdürü Murat Ergin Gözütok'un konuşmasıyla başlayan program, proje yürütücüsü Yusuf Yılmaz'ın projenin amacına yönelik yaptığı konuşmayla devam etti. 20 Nisan 2017'de başlayan projenin 15'inci basamağını gerçekleştirdikleri için mutlu olduğunu belirten Yılmaz, "Bu proje 23 Nisan 2023 tarihine kadar devam edecek. Projemizin asıl amacı kulübümüze gerçek taraftar yetiştirmektir" dedi. Proje yöneticisi olan Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er'in konuşmasının ardından kürsüye çıkan başkan Hasan Çavuşoğlu ise "Süper Lig'de mücadele eden şehrinizin takımı her zaman sizin içinizde ve yanınızda. Bundan sonra da yanınızda olmaya devam edecek" diye konuştu. Konuşmaların ardından Hasan Çavuşoğlu, okul müdürü Murat Ergin Gözütok'a forma, Gözütok ise Çavuşoğlu'na içerisinde Alanyaspor ve okul takımının formaları yer alan bir tablo hediye etti. Daha sonra futbolcular öğrencilerle fotoğraf çektirerek satın aldıkları forma ve diğer ürünleri imzaladı.